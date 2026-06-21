Трамп пригрозил уничтожить Иран к «гребаной матери» в случае закрытия Ормузского пролива

Президент США заявил о том, что США могут стать «ангелом-хранителем» Ормузского пролива в обмен на 20% проходящей через него нефти. Он добавил, что только за один минувший день через пролив прошло 19 млн баррелей нефти. Глава Белого дома также заметил, что США могут и вовсе «захватить пролив, если это будет нужно». А если Иран вновь закроет пролив, президент пообещал и вовсе «уничтожить их к гребаной матери». Об этом господин Трамп сообщил Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Manuel Balce Ceneta, AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Manuel Balce Ceneta, AP

«Вы его закрываете, и у вас больше нет страны. Вы даже не успеете вернуться в вашу гребаную страну»,— приводит канал слова американского президента.

Ранее Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил ударить по Ирану, если «Хезболла» будет «создавать проблемы». «Иран должен немедленно помешать своим высокооплачиваемым прокси в Ливане создавать проблемы. В противном случае мы снова нанесем Ирану очень сильный удар, как и на прошлой неделе, только еще сильнее!» — написал он.

Николай Зубов