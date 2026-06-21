Tasnim: делегация Ирана покинула переговоры с США из-за угроз Трампа

Делегация Ирана покинула место проведения переговоров с США в Швейцарии в знак протеста против угроз президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к переговорной команде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters

По данным собеседника Tasnim, ранее иранская делегация выразила американским коллегам протест из-за заявлений господина Трампа и рассматривала варианты адекватного ответа на угрозы.

Fars со ссылкой на источники сообщал, что первый раунд переговоров США и Ирана об окончательном урегулировании конфликта приостановили спустя 80 минут после начала для проведения внутренних консультаций. По данным IRIB, во время консультаций стороны обсуждали условия проведения переговоров по окончательному урегулированию, в первую очередь — остановку военных действий в Ливане.

Сегодня Дональд Трамп пригрозил уничтожить Иран к «гребаной матери» в случае закрытия Ормузского пролива. США могут и вовсе «захватить пролив, если это будет нужно», заверил американский президент. Он также заявил, что ВС США ударят по Ирану, если «Хезболла» будет «создавать проблемы».