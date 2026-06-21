Tasnim: делегация Ирана покинула переговоры с США из-за угроз Трампа
Делегация Ирана покинула место проведения переговоров с США в Швейцарии в знак протеста против угроз президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к переговорной команде.
Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters
По данным собеседника Tasnim, ранее иранская делегация выразила американским коллегам протест из-за заявлений господина Трампа и рассматривала варианты адекватного ответа на угрозы.
Fars со ссылкой на источники сообщал, что первый раунд переговоров США и Ирана об окончательном урегулировании конфликта приостановили спустя 80 минут после начала для проведения внутренних консультаций. По данным IRIB, во время консультаций стороны обсуждали условия проведения переговоров по окончательному урегулированию, в первую очередь — остановку военных действий в Ливане.
Сегодня Дональд Трамп пригрозил уничтожить Иран к «гребаной матери» в случае закрытия Ормузского пролива. США могут и вовсе «захватить пролив, если это будет нужно», заверил американский президент. Он также заявил, что ВС США ударят по Ирану, если «Хезболла» будет «создавать проблемы».
Переговоры между США и Ираном начались 21 июня 2026 года в Бюргенштоке, Швейцария, хотя США ранее анонсировали прямые переговоры с Ираном и намерение ввести миротворцев в сектор Газа. Перед этим, 18 июня, Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривал немедленное прекращение военных действий, вывод американских войск из приграничных районов с Ираном, снятие санкций и разблокировку Ормузского пролива, а также отказ Ирана от ядерного оружия. Однако угрозы со стороны президента США Дональда Трампа, включая заявление о возможности уничтожения Ирана и захвата Ормузского пролива в случае его закрытия, а также ударов по Ирану, если "Хезболла" будет "создавать проблемы", привели к прекращению первого раунда переговоров спустя 80 минут после его начала.
В прошлом Иран заявлял, что не будет вести прямые переговоры в условиях давления, угроз и усиления санкций, хотя высказывал готовность к диалогу при готовности других сторон. При этом американские власти высказывали опасения, что ответная риторика может спровоцировать Иран к развёртыванию ядерной программы. В марте 2025 года госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что президент Трамп предпочёл бы решить иранскую ядерную проблему дипломатически, но готов к силовым мерам, если Иран откажется от мирной инициативы. В свою очередь, Иранские власти заявляли о намерении пересмотреть доктрину, ограничивающую ответные меры, и планировали нанести существенный ущерб американским войскам в случае нападения США.
Текущая ситуация вокруг Ирана осложнена тем, что после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2018 году, Иран значительно нарастил свой технологический потенциал и запасы высокообогащенного урана. Вокруг иранской ядерной программы наблюдается активная дипломатическая деятельность со стороны Ирана, который ведёт переговоры не только с США, но и с Россией, Китаем и европейскими странами. При этом Россия выступает за мирное урегулирование конфликта и призывает к дипломатии. Руководство Ирана обращалось к Оману и Катару с просьбой выступить посредниками в переговорах с США для остановки израильских ударов и возобновления диалога о ядерной сделке.