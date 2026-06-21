Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану в случае атак «Хезболлы»
Президент США Дональд Трамп пригрозил атакой на Иран, если Тегеран не помешает своим союзным движениям в Ливане «создавать проблемы». Такое заявление американский президент опубликовал в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP
«Иран должен немедленно помешать своим высокооплачиваемым прокси в Ливане создавать проблемы. В противном случае мы снова нанесем Ирану очень сильный удар, как и на прошлой неделе, только еще сильнее!» — написал президент США.
19 июня Израиль и ливанская группировка «Хезболла» договорились о перемирии. В ночь на 20 июня ЦАХАЛ обвинил организацию в нарушении режима прекращения огня и нанес удары по десяткам объектов на юге Ливана. Иран в ответ заявил о закрытии Ормузского пролива. В тот же день Израиль после консультаций с США объявил о прекращении ударов, но отметил, что ЦАХАЛ сохранит свободу действий на юге Ливана «для устранения угроз».
Угрозы Дональда Трампа в адрес Ирана относительно его прокси-сил, таких как «Хезболла», не являются прецедентом. Ранее президент США заявлял, что США нанесут «очень сильный удар» по Ирану, если он продолжит «создавать проблемы». Такие заявления часто делались в контексте переговоров по иранской ядерной программе и другим чувствительным вопросам. США неоднократно заявляли о готовности применить военную силу в случае, если Тегеран не выполнит американские требования, включая прекращение поддержки прокси-группировок в регионе.
В прошлом Дональд Трамп угрожал бомбардировками Ирана, если не будет достигнута сделка по ядерной программе, а также предупреждал о "мощном ударе", если Иран предпримет ответные действия. Помимо этого, в случае убийства протестующих в Иране Трамп обещал «очень сильный удар». Эти угрозы подкреплялись переброской американских военных сил в регион, таких как авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln.
США и Иран ранее проводили переговоры, в которых Вашингтон выдвигал требования к Тегерану, включая полное прекращение обогащения урана и ограничение ракетной программы. Иран, в свою очередь, предлагал свои условия для возобновления диалога, среди которых были прекращение боевых действий, особенно в Ливане против «Хезболлы», снятие санкций и выплата компенсаций.
В целом, риторика угроз со стороны американского руководства в отношении Ирана и его союзников является частью стратегии давления, которая включает как экономические санкции, так и демонстрацию готовности к военному вмешательству. Иранские власти, в свою очередь, предупреждали, что в случае нападения США, Израиль и американские военные базы станут «законными целями».