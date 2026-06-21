Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану в случае атак «Хезболлы»

Президент США Дональд Трамп пригрозил атакой на Иран, если Тегеран не помешает своим союзным движениям в Ливане «создавать проблемы». Такое заявление американский президент опубликовал в соцсети Truth Social.

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Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP

«Иран должен немедленно помешать своим высокооплачиваемым прокси в Ливане создавать проблемы. В противном случае мы снова нанесем Ирану очень сильный удар, как и на прошлой неделе, только еще сильнее!» — написал президент США.

19 июня Израиль и ливанская группировка «Хезболла» договорились о перемирии. В ночь на 20 июня ЦАХАЛ обвинил организацию в нарушении режима прекращения огня и нанес удары по десяткам объектов на юге Ливана. Иран в ответ заявил о закрытии Ормузского пролива. В тот же день Израиль после консультаций с США объявил о прекращении ударов, но отметил, что ЦАХАЛ сохранит свободу действий на юге Ливана «для устранения угроз».