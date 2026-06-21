Геометрия прогресса: ГК ТОЧНО и SIBALUX заключили соглашение о стратегическом партнерстве в 5 городах России

В рамках форума недвижимости «Движение» ГК ТОЧНО и компания SIBALUX объявили о стратегическом партнерстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

Соглашение о применении металлокомпозитных панелей в проектах девелопера в пяти городах России подписали СЕО ГК ТОЧНО Анастасия Полежаева и директор SIBALUX Владимир Красношапка.

Панели SIBALUX — это не просто внешняя отделка, а надежная защита здания, которая годами сохраняет эстетичный вид. Специальное композитное покрытие спасает фасады домов от яркого южного солнца и высокой влажности, предотвращая выцветание и коррозию на десятилетия вперед — срок их службы составляет около 50 лет. Кроме того, материал выдерживает экстремальные температуры от -50°C до +80°C и погоду — от штормового ветра и дождей — без деформации и потери прочности. Все это гарантирует жителям сохранение премиального вида их жилого комплекса и высокую рыночную привлекательность даже спустя десятилетия.

Новые технологии применят в пяти знаковых проектах ГК ТОЧНО на юге страны: ЖК «Роялта» (Ялта), ЖК «Барса» (Новороссийск), ЖК «Светский лес» (Сочи), ЖК «Хозяин морей» (Анапа) и ЖК «Первое место» (Краснодар).

«На форуме «Движение» мы не только делимся опытом, но и вместе с коллегами двигаем строительную индустрию вперёд. Сегодня мы вышли на новый уровень партнёрства — подписали стратегическое соглашение с компанией SIBALUX. Их продукция гармонично сочетает комфорт, эстетику и технологичность. Мы расширяем пул надёжных российских поставщиков и результаты сотрудничества уже воплощены в реальных объектах. Например, успешно применили фасадные решения от SIBALUX в Сочи, и они полностью оправдали ожидания», — комментирует Анастасия Полежаева.

Для жителей использование ГК ТОЧНО в строительстве металлокомпозитных панелей означает прежде всего комфорт и тишину. Такие фасады отлично поглощают городской шум и, что особенно важно для жилья на юге, обладают повышенными терморегулирующими свойствами: удерживают тепло зимой и сохраняют прохладу летом. Благодаря этому в квартирах будет легче поддерживать оптимальный микроклимат, а также экономить на коммунальных платежах за отопление и кондиционирование. Кроме того, такие панели экологичны и полностью подлежат переработке.

«Для нас это пример прогрессивного партнерства, где за текстовой частью договора стоит мощная команда ГК ТОЧНО, открытая к прямому и прозрачному взаимодействию. Наша цель — не просто поставка материала, а полноценное участие в реализации проектов: от расчетов и техдокументации до детальной проработки каждого элемента. Это позволяет не только уложиться в финмодель и соблюдать графики поставок, но и создавать по-настоящему качественные и эстетичные объекты. Мы рады, что федеральные застройщики всё чаще выбирают формат прямого взаимодействия — это упрощает процессы и позволяет воплощать проекты, которыми можно гордиться», — комментирует директор SIBALUX Владимир Красношапка.

По условиям соглашения SIBALUX будет поставлять материалы для ТОЧНО напрямую на специальных условиях. Кроме того, эксперты компании обеспечат полный технический контроль и консультирование команды девелопера — от этапа проектирования до завершения стройки.

Бренд ТОЧНО

https://tochno.life/



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Застройщик ООО СЗ «Мегастрой». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

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ЖК «Светский лес».

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ЖК «Хозяин морей».

Застройщик ООО СЗ «АнапаСтройПроект». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф

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ЖК «Первое место».

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