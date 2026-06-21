Над Севастополем сбили еще восемь БПЛА

Над территорией Севастополя ликвидировали еще восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), всего с утра уничтожили 17 беспилотников. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, никто из жителей и гостей города в результате очередной атаки со стороны ВСУ не пострадал. Однако спасательная служба Севастополя зафиксировала падение обломков от сбитого беспилотника на здание яхт-клуба «Моби Дик», в результате чего загорелась крыша. Сейчас возгорание локализовано специалистами.

Также из-за падения фрагментов беспилотного летательного аппарата загорелась трава и кустарники рядом с селом Фруктовое.

Жителей и гостей Севастополя призвали при обнаружении обломков от БПЛА не подходить к ним, а звонить по номеру 112.

Алина Зорина