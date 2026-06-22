ИИ освобождает

Не так давно председатель Верховного суда РФ (ВС РФ) Игорь Краснов анонсировал внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в российские суды. В десяти регионах, включая Санкт-Петербург, уже тестируются отечественные программы, которые могут освободить судей от огромного пласта рутинной работы и позволят быстрее анализировать материалы дел, автоматически сверяя тексты нормативных актов с позицией ВС РФ. Глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева рассказывает о первых результатах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Мы стоим на пороге новой эры в работе судов. Звучит, конечно, громко, но это факт. Ни для кого не секрет, что сегодня нагрузка на суды в России велика, а в Санкт-Петербурге она просто запредельная. Когда в выходной день в 19 или в 20 часов практически в любом суде можно найти работающих судей и аппарат,— это ненормально. И мы сейчас говорим не про дежурных.

Безусловно, работа по снижению нагрузки в рамках внесения изменений в законодательство проводилась руководством судебной системы России давно, но отмечу, что новое руководство в лице председателя ВС РФ Игоря Викторовича Краснова впервые обратило внимание и на необходимость снижения нагрузки путем оптимизации и совершенствования ежедневной работы, выполняемой аппаратом судов. Рутинная работа, объем которой может утопить даже самого опытного секретаря или помощника, требовала новых подходов к ее выполнению. И это случилось!

В начале мая суды Санкт-Петербурга и еще девяти регионов нашей страны стали участниками пилотного проекта по апробации применения технологий ИИ для нужд судебной системы, реализуемого Судебным департаментом при ВС РФ по поручению ВС РФ.

Мы тестируем платформу Unica AI от разработчика и резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Роспартнер» (ранее компания носила название «Хоппер ИТ».— «Ъ Северо-Запад»).

В рамках пилотного проекта необходимо решить две основные задачи:

1. Провести анализ функциональных возможностей ИИ при осуществлении транскрибации аудиозаписей судебных заседаний.

2. Определить функциональные направления использования технологий ИИ при исполнении служебных обязанностей судьями и работниками аппарата, позволяющие снизить трудозатраты, повысить качество работы.

Недавно судами Санкт-Петербурга были подведены первые итоги, и они впечатляют.

Вот, к примеру, отзывы нашего аппарата:

— Аудио распознает очень хорошо, практически моментально, и если «скелет» протокола накидан, то время его подготовки сокращается с 1 часа до 15–20 минут.

— Распознает все: аудио, видео, форматы pdf, jpeg и даже рукописный текст. Вполне достойно. Ошибок мало.

— Очень помогает в работе, судья и секретарь довольны. Сокращает сроки изготовления протоколов, облегчает написание материалов, которые оглашаются в процессе.

— Анализирует документы очень неплохо — саммари достойное.

— Прекрасно справляется с задачами сверки материалов. Необходимо, чтобы все доказательства, указанные в протоколе, были исследованы в приговоре. Когда доказательств может быть на 20 томов или речь идет о большом количестве финансовых документов, это очень важно.

Большой плюс платформы в том, что она может подстраиваться под нужды каждого судьи или сотрудника аппарата.

Я не смогла отказать себе в удовольствии протестировать Unica AI для работы пресс-службы и для себя лично. Так, я попросила сделать домашнее задание ребенка. Получила отказ и очень этим вдохновилась: приятно использовать то, что создано именно для решения задач судов.

Что касается распознавания судебных актов, описания видео и аудио, определения самого важного в судебном акте и его сокращения по определенным мною параметрам, то тут я могу сказать, что тестируемый продукт очень хорош, заслуживает внимания и дальнейшей работы с ним.

Безусловно, у нас есть дополнения, комментарии и пожелания по совершенствованию функций и возможностей платформы, но уже сейчас можно констатировать, что свет в конце тоннеля мы увидели и реальная цифровизация нашей деятельности близка как никогда.

Подготовил Андрей Кучеров