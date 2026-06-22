«ТК Северный проект» закинул невод в Ненецкий АО

Архангельская судоходная компания «ТК Северный проект», специализирующаяся на морских грузоперевозках по Севморпути, купила микропредприятие «Салмо», зарегистрированное в Ненецком автономном округе и занимающееся организацией туристического рыболовства. ООО «Салмо» стало единственной «дочкой» юрлица ООО «ТК Северный проект». Стоимость сделки могла едва превысить 1,5–2 млн рублей, говорят эксперты, при этом, вероятно, основной смысл покупки такого актива — открытие нового направления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выручка фирмы «Салмо» за 2025 год составила 798 тыс. руб., а чистый убыток 357 тыс. руб. Чистые активы компании — 1,2 млн руб.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Выручка фирмы «Салмо» за 2025 год составила 798 тыс. руб., а чистый убыток 357 тыс. руб. Чистые активы компании — 1,2 млн руб.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«ТК Северный проект» входит в контур групп компаний, которыми владеет архангельский бизнесмен Денис Кузьмин. Фирма занимается морскими перевозками, фрахтом и портовой логистикой, осуществляя круглогодичную доставку грузов в порты Крайнего Севера и Арктического побережья. В составе флота 18 судов неограниченного плавания дедвейтом от 7 до 43 тыс. тонн: сухогрузы, танкеры, балкеры, баржи и буксиры. Сухогрузы компании, в том числе, обеспечивают поставку генеральных грузов для строительства завода по сжижению природного газа ОАО «Ямал СПГ».

По итогам 2025 года выручка «ТК Северный проект» достигла 13,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 4,3 млрд. Судя по финотчетности компании за 2024 год, ею владели Денис Кузьмин (90%), Дмитрий Чернов (5%) и Михаил Артюхов (5%). Сам господин Кузьмин также является бенефициаром ООО «СП Терминал», ООО «Арктик Шиппинг», ООО «Логистик Трак», судостроительного завода «СП Чайка» и ряда других фирм с многомиллиардными оборотами.

Купленная «ТК Северный проект» туристическая компания «Салмо» — микропредприятие, единственным участником которого в финотчетности значится Илья Самылов. Из открытых источников следует, что фирма занимается организацией рыболовных туров в Ненецком автономном округе. В 2023 году компания выдала 479 именных суточных путевок на вылов водных биоресурсов. Выручка фирмы за 2025 год составила 798 тыс. рублей, а чистый убыток 357 тыс. Чистые активы компании — 1,2 млн рублей.

В «ТК Северный проект» воздержались от комментариев.

По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость сделки едва ли могла превысить стоимость чистых активов фирмы и, вероятно, составила 1,5–2 млн рублей. Эксперт предполагает, что приобретение туристического сервиса может быть дополнительным расширением неосновной деятельности «ТК Северный проект» и стартом для открытия нового направления.

Инвестаналитик Bonus Fabula Дмитрий Кумановский оценивает сделку в 0,8–1,2 млн рублей, то есть не выше стоимости активов компании. При этом эксперт отмечает, что фирма «Салмо» является редким примером нового бизнеса в НАО, за счет которого регион сможет развивать новые рыболовные локации. Поэтому архангельскому бизнесмену Денису Кузьмину, работающему в круглогодичной доставке грузов в Арктику, с учетом внимания властей РФ к организации логистики по самому короткому пути из Азии в Европу по Трансарктическому транспортному коридору (ТТК), могло стать интересным поддержать основателя туристической компании.

Инвестировав в инфраструктуру, развивая места для рыбалки и имея собственный буксирный флот, можно в арктических портах на ТТК предложить услуги по северной рыбалке, по поездкам на оленях и собаках командам судов и туристам, приезжающим ради туров на ледоколах, и в будущих кругосветных транзитных рейсах по Арктике, говорит аналитик.

Владимир Колодчук