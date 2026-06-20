Защитница экологии Кубани погибла при нападении в ТЦ Краснодара

Убитая в торговом центре Краснодара женщина была общественным активистом и в чсиле прочих добилась отмены строительства дороги через жилой массив, пишет «РГ».

Ксения М., работавшая стоматологом, на протяжении нескольких лет выступала против прокладки четырехполосной магистрали в экологически чистом районе города.

«Ксения собирала подписи жителей, распространяла информацию о проекте. Именно из-за поднявшегося резонанса дорогу так и не построили», — рассказали изданию ее знакомые.

Как ранее сообщалось, нападение произошло днем 20 июня. По данным следствия, 19-летний молодой человек с холодным оружием ворвался в ТЦ и атаковал посетителей. Ксения М. скончалась в машине скорой помощи. Злоумышленник задержан, с ним работают сотрудники Следственного комитета России.

Наталья Решетняк