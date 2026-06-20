Иран анонсировал отправку делегации на переговоры с США в Швейцарии

Иранская делегация отправится в Швейцарию для переговоров с США через несколько минут, сообщил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи, передает IRIB. По его словам, иранская сторона намерена потребовать от США соблюдения меморандума.

Господин Багаи не раскрыл состав иранской делегации. Axios сообщал, что в Швейцарию должен отправиться министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Эта поездка осуществляется для контроля и отслеживания выполнения обязательств другой стороной, поскольку главным критерием оценки любого соглашения является этап его исполнения»,— сказал Эсмаил Багаи. Он пояснил, что запланированная на 19 июня встреча была отменена, так как меморандум между США и Ираном был подписан дистанционно.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и еще один американский переговорщик Джаред Кушнер уже находятся в Швейцарии, сообщил вице-президент Джей Ди Вэнс. Господин Вэнс допустил встречу делегаций 21 июня. Он добавил, что тоже может принять участие в переговорах.

Об отмене запланированной на 19 июня встречи — в материале «Ъ» «США и Иран не вышли на старт».