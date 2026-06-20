Вэнс допустил встречу делегаций США и Ирана в Швейцарии 21 июня

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер прибыли в Швейцарию для переговоров с представителями Ирана. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он допустил проведение встречи американской и иранской делегаций 21 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eric Lee / File Photo / Reuters Фото: Eric Lee / File Photo / Reuters

Джей Ди Вэнс добавил, что может сам отправиться в Швейцарию в ближайшие два дня. «Но вы знаете, это всегда сложный процесс координации и соблюдения дипломатических протоколов»,— сказал он в эфире Fox News.

В МИД Ирана подтвердили, что планируют отправить делегацию в Швейцарию. «Мы собираемся потребовать от другой стороны соблюдать договоренности»,— сказали в ведомстве (цитата по Fars).

По информации Axios, 20 июня в Швейцарию должен отправиться министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Изначально встреча представителей США и Ирана была запланирована на 19 июня. Американскую делегацию должен был возглавить Джей Ди Вэнс, но он отменил поездку.

Подробнее — в материале «Ъ» «США и Иран не вышли на старт».