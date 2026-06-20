Вэнс допустил встречу делегаций США и Ирана в Швейцарии 21 июня
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер прибыли в Швейцарию для переговоров с представителями Ирана. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он допустил проведение встречи американской и иранской делегаций 21 июня.
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Джей Ди Вэнс добавил, что может сам отправиться в Швейцарию в ближайшие два дня. «Но вы знаете, это всегда сложный процесс координации и соблюдения дипломатических протоколов»,— сказал он в эфире Fox News.
В МИД Ирана подтвердили, что планируют отправить делегацию в Швейцарию. «Мы собираемся потребовать от другой стороны соблюдать договоренности»,— сказали в ведомстве (цитата по Fars).
По информации Axios, 20 июня в Швейцарию должен отправиться министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Изначально встреча представителей США и Ирана была запланирована на 19 июня. Американскую делегацию должен был возглавить Джей Ди Вэнс, но он отменил поездку.
Подробнее — в материале «Ъ» «США и Иран не вышли на старт».
Переговоры между США и Ираном имеют долгую историю, наполненную как прямыми, так и непрямыми контактами, часто при посредничестве третьих стран, таких как Оман и Пакистан. Основные вопросы на этих переговорах постоянно касаются иранской ядерной программы, снятия санкций с Ирана, а также судоходства в Ормузском проливе и ситуации на Ближнем Востоке, включая проблему группировки «Хезболла» в Ливане. США ранее заявляли о готовности к прямым переговорам с Ираном, но Тегеран долгое время настаивал на непрямом формате.
В ходе предыдущих переговорных раундов, в том числе в Омане и Пакистане, делегации так и не смогли достичь полного согласия по ключевым вопросам. Например, в апреле 2026 года в Исламабаде американская и иранская делегации не достигли компромисса по ядерным вопросам и судоходству. МИД Ирана заявлял, что нарушение перемирия со стороны США является препятствием для переговоров. В то же время, президент США Дональд Трамп утверждал, что стороны были близки к мирному урегулированию и заявлял о временном моратории на удары по иранским объектам на время переговоров.
Запланированные на 19 июня 2026 года переговоры в Швейцарии были отложены из-за ситуации в Ливане. Согласно меморандуму о взаимопонимании между США и Ираном от 17 июня 2026 года, боевые действия должны были прекратиться на всех фронтах, включая Ливан. Однако Израиль, обвинив «Хезболлу» в нарушении режима прекращения огня, продолжил удары по Южному Ливану, что стало причиной отмены переговоров со стороны Ирана. Таким образом, соблюдение условий перемирия и ситуация в Ливане остаются ключевыми факторами, влияющими на процесс переговоров.