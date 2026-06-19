США и Иран не вышли на старт

Переговоры США и Ирана, которые должны были пройти в швейцарском городе Бюргенштоке 19 июня, отложены. По данным американских изданий, основной причиной переноса консультаций, которые призваны заложить основу для более широкого урегулирования на Ближнем Востоке, стала ситуация вокруг Ливана, где Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), вопреки американо-иранским договоренностям, продолжает боевые действия. Как подчеркивает верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, Тегеран не сдаст своего союзника — группировку «Хезболла» — и не пойдет на чрезмерные уступки США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс не постеснялся высказать раздражение американской стороны упорством Израиля в стремлении оставить свои войска в Ливане

Фото: Eric Lee / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс не постеснялся высказать раздражение американской стороны упорством Израиля в стремлении оставить свои войска в Ливане

Фото: Eric Lee / Reuters

Об отмене переговоров в городе Бюргенштоке 19 июня проинформировал МИД Швейцарии. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Николя Бидо не назвал причину, однако подчеркнул, что его страна «по-прежнему полностью привержена своим усилиям по обеспечению диалога» между США и Ираном. Администрация президента Дональда Трампа, в свою очередь, заявила о переносе переговоров и связала это с логистическими проблемами. «Логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой»,— говорится в заявлении Белого дома, опубликованном 18 июня вечером.

Источники портала Axios между тем рассказали о более вероятной причине такого развития событий: по их данным, американо-иранские переговоры, которые должны были стать следующим шагом в урегулировании на Ближнем Востоке, были отменены из-за ситуации в Ливане. Прекращение израильского огня в республике, где действует союзная Ирану шиитская группировка «Хезболла»,— одно из требований Исламабадского меморандума о взаимопонимании, официально подписанного Вашингтоном и Тегераном вечером 17 июня.

То, что Ливан — это причина срыва встречи, подтверждают и иранские новостные агентства, которые отметили, что Тегеран не будет выполнять свои обязательства до тех пор, пока не убедится, что Вашингтон выполняет соглашение, в том числе в Ливане.

С полуночи 19 июня ВВС ЦАХАЛа обрушили на южный Ливан новую волну ударов. По подсчетам Бейрута, жертвами атак стали примерно 20 человек. Как сообщили в пресс-службе израильской армии, рейды стали ответом на регулярные нарушения режима прекращения огня группировкой «Хезболла» и ее атаки по северным районам еврейского государства. Один из последних ударов привел к тому, что на юге Ливана погибли четыре израильских военных, в том числе командир танкового батальона.

По двусторонним каналам правительство Биньямина Нетаньяху пытается уговорить США на то, чтобы части ЦАХАЛа, дислоцированные в Ливане, остались там.

В отношении американского лидера господин Нетаньяху намерен придерживаться принципа «говорить "да", где это возможно, и "нет", где это необходимо», сообщили источники Israel Hayom в окружении премьера.

«Враги находятся у наших границ, а не у чьих-либо еще, и мы будем действовать против них»,— подчеркнул один из собеседников Israel Hayom.

Однако такая позиция вызывает раздражение у команды Дональда Трампа. Как заявил вечером 18 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс, глава Белого дома — «единственный глава государства во всем мире, который в данный момент сочувствует Израилю». «Так уж получилось, что он является лидером сверхдержавы. Если бы я находился в израильском кабмине, я бы, возможно, не атаковал единственного могущественного союзника»,— намекнул израильтянам на необходимость вести себя потише господин Вэнс .

Отдельно вице-президент США напомнил, что «две трети оборонительного вооружения», которое использовал Израиль во время последнего конфликта с Ираном, «было создано американскими руками и оплачено американскими налогоплательщиками».

Вечером 18 июня с отдельным заявлением по поводу переговорного процесса с США выступил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи. Он подчеркнул, что режим прекращения огня действует для всех союзников Тегерана на Ближнем Востоке. Если американская сторона попытается выдвинуть чрезмерные требования в ходе дальнейшего диалога, то Иран им не подчинится, добавил он. По словам господина Хаменеи, дальнейшие переговоры с Вашингтоном не будут означать, что Тегеран «принимает позицию противника».

В свою очередь, секретариат Высшего совета национальной безопасности Ирана заявил, что не допустит ни малейшей уступки американцам. «В условиях полного недоверия к вероломному противнику, нарушающему свои обещания и соглашения, и тщательного контроля за процессом переговоров и реализацией договоренностей будут приняты ответные меры в случае нарушения или невыполнения обязательств американской стороной»,— предупредил иранский орган безопасности.

Следующим этапом в реализации Исламабадского меморандума о взаимопонимании станет проработка его секретных протоколов, заявили источники CNN. По их словам, значительная часть того, что удалось согласовать Вашингтону и Тегерану на сегодня,— это джентльменские договоренности. Их часть не афишируется, чтобы не вызывать гнев у американского истеблишмента, следует из сообщения CNN.

США и Иран «обсуждают дальнейшие шаги», сообщила CNN официальный представитель Белого дома Оливия Уэльс. «Но окончательных соглашений, помимо меморандума о взаимопонимании, пока нет, и американская переговорная команда надеется достичь большего числа договоренностей на следующих встречах»,— подчеркнула она.

Нил Кербелов