Axios: Аракчи намерен отправиться в Швейцарию на переговоры с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в субботу отправится на переговоры с делегацией США, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

По словам собеседников господина Равида, планы министра еще могут измениться. Как отмечает Axios, Аббас Аракчи в разговорах с иностранными коллегами предупреждал, что до начала переговоров с США хочет увидеть полное прекращение боевых действий в Ливане.

В Швейцарию уже направляется спецпосланник президента США Стив Уиткофф, сообщал ранее господин Равид. Еще один американский переговорщик, Джаред Кушнер, по его информации, уже находится в Швейцарии.

Изначально переговоры были запланированы на 19 июня в Швейцарии. Делегацию США должен был возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс, но он отменил поездку.

Подробнее — в материале «Ъ» «США и Иран не вышли на старт».