Axios: Аракчи намерен отправиться в Швейцарию на переговоры с США
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в субботу отправится на переговоры с делегацией США, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.
По словам собеседников господина Равида, планы министра еще могут измениться. Как отмечает Axios, Аббас Аракчи в разговорах с иностранными коллегами предупреждал, что до начала переговоров с США хочет увидеть полное прекращение боевых действий в Ливане.
В Швейцарию уже направляется спецпосланник президента США Стив Уиткофф, сообщал ранее господин Равид. Еще один американский переговорщик, Джаред Кушнер, по его информации, уже находится в Швейцарии.
Изначально переговоры были запланированы на 19 июня в Швейцарии. Делегацию США должен был возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс, но он отменил поездку.
Подробнее — в материале «Ъ» «США и Иран не вышли на старт».
Переговоры между США и Ираном имеют долгую историю, ранее включавшие посредничество Омана и Пакистана. В феврале 2026 года стороны провели три раунда, в том числе в Женеве, где обсуждалась ядерная программа Ирана. Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи сообщал о прогрессе и готовности Тегерана идти на компромиссы по ядерной сделке, если США рассмотрят вопрос отмены санкций. Однако, несмотря на заявления о готовности к сделке и подписании меморандума, иранские чиновники подозревают, что переговоры могут быть прикрытием для новых атак со стороны США. Президент США Дональд Трамп ранее в апреле 2026 года анонсировал двухнедельное перемирие, выразив надежду на мирное урегулирование. Он также давал Ирану "максимум 15 дней" на заключение сделки, угрожая "плохими вещами" в случае недостижения договоренностей.
Проведение встреч между США и Ираном в Швейцарии уже не раз планировалось. В июне 2026 года Дональд Трамп объявил о достижении сделки с Ираном, и церемония подписания меморандума планировалась на 19 июня в Женеве. Однако вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил свою поездку, а премьер-министр Пакистана удалил сообщение о подписании сделки, заявив о дистанционном подписании. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи утверждал, что действия Израиля в отношении Ливана нарушают достигнутые договоренности, и требовал полного прекращения боевых действий в Ливане как условие для дальнейших переговоров с США. Иранская сторона неоднократно заявляла, что будет настаивать на сохранении программы обогащения урана и снятии всех санкций.