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Прокуратура проводит проверку по факту нападения в ТЦ в Краснодаре

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту нападения на посетителей в здании торгового центра в Краснодаре. Об этом ведомство сообщило в «Максе».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Прокуратура организовала проверку произошедшего, по ее результатам будут приняты меры реагирования»,— говорится в сообщении.

По данным из соцсетей, инцидент произошел в ТЦ West Mall. По предварительной информации, молодой человек с холодным оружием напали на посетителей торгового центра. Сообщается о нескольких пострадавших.

В МВД РФ ранее информировали, что в результате происшествия, по предварительным данным, одна женщина скончалась. Нападавшие были задержаны на месте преступления. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Наталья Решетняк

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