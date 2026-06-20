В Краснодаре неизвестный устроил резню в ТЦ West Mall, есть жертвы

В Краснодаре произошло вооруженное нападение на посетителей ТЦ West Mall на улице Западный обход. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По предварительным данным, в отделение МФЦ зашел молодой человек якобы с мачете, на вид около 19 лет, после чего напал на находившихся там людей. По предварительным данным, погибла женщина, еще несколько человек пострадали.

По данным SHOT, нападавший был оперативно задержан прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов.

Официальной информации по поводу произошедшего на данный момент не поступало. «Ъ-Кубань» направил запрос в ГУ МВД по краю и региональное управление СКР.

Наталья Решетняк