Все рейсы «Таврии» 20 июня начинаются и заканчиваются в Керчи

В связи с временным закрытием движения на участке Крымской железной дороги все поезда «Таврия», прибывающие в Крым и отправляющиеся из него 20 июня, следуют только до станции Керчь-Южная. Пассажиров до конечных пунктов доставят автобусами. Об этом сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Гранд Сервис Экспресс Фото: Гранд Сервис Экспресс

Как уточнили в пресс-службе перевозчика, ограничения носят вынужденный характер. Начиная с 10 июня часть маршрутов уже была сокращена до Керчи, однако сегодня, 20 июня, изменения затронули и те составы, которые ранее продолжали курсировать до Симферополя, Севастополя и Феодосии.

В связи с оперативной корректировкой графика опубликовано актуальное расписание отправления из Крыма с указанием времени посадки в автобусы на промежуточных станциях.

Из Крыма 20 июня:

№17/18 Симферополь—Москва (отправление из Керчи в 18:57). Посадка в автобус в Симферополе в 14:00. Далее через Владиславовку (16:30), Семь Колодезей (17:00). Прибытие в Керчь — 18:00.

№25/26 Симферополь—Минеральные Воды (отправление из Керчи в 20:54). Посадка в автобус в Симферополе в 15:00. Владиславовка (18:00), Семь Колодезей (18:30). Прибытие в Керчь — 19:30.

№27/28 Симферополь—Москва (отправление из Керчи в 21:55). Посадка в автобус в Симферополе в 17:00. Владиславовка (20:00), Семь Колодезей (20:30). Прибытие в Керчь — 21:20.

№91/92 Севастополь—Москва (отправление из Керчи в 21:40). Посадка в автобус в Севастополе в 14:00. Далее через Бахчисарай (15:45), Симферополь (16:30), Владиславовку (18:30), Семь Колодезей (19:00), Багерово (20:00). Прибытие в Керчь — 20:30.

№179/180 Симферополь—Санкт-Петербург (отправление из Керчи в 21:19). Посадка в автобус в Евпатории в 13:00. Саки (14:40), Симферополь (17:00), Владиславовка (19:00), Семь Колодезей (19:30), Багерово (20:15). Прибытие в Керчь — 20:40.

№315/316 Симферополь—Адлер (отправление из Керчи в 20:27). Посадка в автобус в Симферополе в 15:00. Владиславовка (17:50), Семь Колодезей (18:20), Багерово (19:15). Прибытие в Керчь — 19:50.

№473/474 Симферополь—Смоленск (отправление из Керчи в 19:42). Посадка в автобус в Симферополе в 13:00. Владиславовка (16:00), Семь Колодезей (17:00), Багерово (18:00). Прибытие в Керчь — 18:50.

№463/464 Феодосия—Москва (отправление из Керчи в 16:35). Посадка в автобус в Феодосии в 13:00. Семь Колодезей (14:50). Прибытие в Керчь — 15:40.

Посадка пассажиров в автобусы осуществляется на привокзальных площадях у железнодорожных вокзалов. На начальных станциях объявление посадки производится за один час до отправления. Перевозчик настоятельно рекомендует прибывать на места сбора заблаговременно.

Наталья Решетняк