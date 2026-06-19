Новак поручил подготовить анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты

Вице-премьер России Александр Новак провел заседание штаба по нефтепродуктам, на котором рассматривалась ситуация с обеспечением внутреннего рынка топливом в летний период. Господин Новак поручил профильным ведомствам подготовить подробный анализ ценовой ситуации на нефтепродукты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Александр Новак подчеркнул, что главной задачей на текущем этапе остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг и контроль цен для создания условий доступности нефтепродуктов для потребителей»,— сообщила пресс-служба правительства.

Участники совещания обсудили, насколько эффективны уже принятые меры, и определили дальнейшие шаги по поддержанию баланса спроса и предложения. Поставки моторного топлива находятся под постоянным контролем Минэнерго.

Первым среди российских регионов с ограничениями на продажу топлива столкнулся Крым. Там с конца мая ограничили свободный отпуск бензина и дизеля. Позже ограничения ввели на части АЗС в других регионах страны. В середине июня они начали действовать на АЗС «Татнефти» — 30 л бензина и 60 л дизеля в одни руки.