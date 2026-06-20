Главные новости к утру 20 июня
Все поезда, идущие в Крым и из него, 20 июня будут заканчивать маршрут в Керчи.
Украина приняла предложение президента Бразилии содействовать мирному урегулированию.
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Предложение президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по содействию мирному урегулированию российско-украинского конфликта не является первой подобной инициативой. Ранее Бразилия, наряду с Китаем и другими странами Глобального Юга, уже предпринимала шаги к созданию платформы «Друзья мира», нацеленной на политическое и мирное разрешение конфликта. Эта платформа открыта для инклюзивного диалога и стремится к выработке объективной и рациональной позиции. Китай и Бразилия в мае предшествующего года публиковали меморандум, где переговоры назывались единственным способом решения конфликта и призывали к международной конференции с участием обеих сторон.
Однако, на тот момент, в сентябре 2024 года, Украина считала подход Китая выгодным для России, так как Пекин выступал против санкций и не требовал вывода российских войск. Президент Бразилии Лула да Силва подчёркивал, что Бразилия не будет занимать чью-либо сторону в конфликте. Упоминается, что в июне 2024 года Кремль заявлял, что «сейчас нет никаких предпосылок для переговоров между Москвой и Киевом, Украина закрыла все двери». Также ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия «не ведет переговоры о целостности своей территории», отвечая на вопрос о принадлежности Крыма.