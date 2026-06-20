В российских школах начнут преподавать арабский язык

В 2026/2027 учебном году в школах России начнет действовать программа изучения арабского языка, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече, посвященной работе образовательного центра имени шейхи Фатимы бинт Мубарак в областной гимназии им. Е.М. Примакова в Подмосковье.

«Три года у нас проводится олимпиада по арабскому языку, утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года»,— сказал министр (цитата по пресс-службе Правительства РФ).

На встрече господин Кравцов встретился с министром просвещения Объединенных Арабских Эмиратов Сарой бинт Юсеф Аль-Амири и чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмадом Альджабером.

В министерстве напомнили, что деятельность центра нацелена на объединение возможностей России и ОАЭ. Это необходимо для расширения двустороннего взаимодействия в образовательной сфере, продвижения русского и арабского языков и развития межкультурного диалога между странами.