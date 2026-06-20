В российских школах начнут преподавать арабский язык
В 2026/2027 учебном году в школах России начнет действовать программа изучения арабского языка, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече, посвященной работе образовательного центра имени шейхи Фатимы бинт Мубарак в областной гимназии им. Е.М. Примакова в Подмосковье.
«Три года у нас проводится олимпиада по арабскому языку, утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года»,— сказал министр (цитата по пресс-службе Правительства РФ).
На встрече господин Кравцов встретился с министром просвещения Объединенных Арабских Эмиратов Сарой бинт Юсеф Аль-Амири и чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмадом Альджабером.
В министерстве напомнили, что деятельность центра нацелена на объединение возможностей России и ОАЭ. Это необходимо для расширения двустороннего взаимодействия в образовательной сфере, продвижения русского и арабского языков и развития межкультурного диалога между странами.
Введение арабского языка в школах России имеет предысторию, связанную с растущим интересом к арабским странам на фоне геополитических изменений и экономического партнёрства. Ранее, в 2007 году, разрабатывались методические рекомендации по изучению редких языков, включая арабский, а Духовное управление мусульман РФ активно предлагало его введение, ссылаясь на запросы родителей и актуальность для регионов с мусульманским населением и крупных городов. Однако тогда инициатива не получила развития.
Ситуация изменилась благодаря углублению сотрудничества между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами, что включает развитие образовательных связей. Например, уже открыт филиал гимназии им. Е. М. Примакова в Абу-Даби, а также ведутся переговоры об открытии в ОАЭ филиала образовательного центра «Сириус» и российского университета. Эти инициативы направлены на расширение двустороннего взаимодействия в образовании и культуре, а также взаимное продвижение русского и арабского языков. Значимость арабского языка возрастает также из-за его востребованности в бизнесе и международных отношениях, что подтверждается ростом спроса на репетиторов и увеличением числа студентов, изучающих арабский в вузах.