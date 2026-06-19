Все идущие в Крым поезда будут заканчивать маршрут в Керчи 20 июня

Все поезда, идущие в Крым и из него, 20 июня будут заканчивать маршрут в Керчи, сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». С 10 июня часть маршрутов поездов «Таврия» уже была укорочена до Керчи.

«В связи с временным закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги 20 июня поезда, маршрут которых не был изменен с 10 июня, также будут ходить только до Керчи. Пассажиров поездов отвезут автобусами от или до станции Керчь-Южная»,— указано в сообщении.

9 июня расписание движения поездов на Крымской железной дороге было нарушено после того, как БПЛА атаковал поезд Москва—Симферополь. Часть поездов перевели на курсирование только в светлое время суток.