Российские саблистки завоевали золото на чемпионате Европы

Российские саблистки завоевали золотые медали в командном турнире чемпионата Европы по фехтованию. В состав команды вошли Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова.

В финале турнира российские саблистки победили спортсменок из Франции со счетом 45:39. Чемпионат проходит во Франции до 21 июня. Спортсмены из России выступают на нем в нейтральном статусе.

Всего на счету российских спортсменов четыре медали чемпионата Европы по фехтованию. Яна Егорян ранее завоевала серебряную медаль, Владислав Пенюшкин и Антон Бородачев — бронзовые.