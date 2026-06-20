Украина приняла предложение президента Бразилии содействовать мирному урегулированию
Президент Украины Владимир Зеленский принял предложение президента Бразилии Лулы да Силвы содействовать в достижении мирного соглашения между Москвой и Киевом, передает Reuters.
Встреча президентов Бразилии и Украины состоялась во Франции в кулуарах саммита G7. Помощник президента Украины Дмитрий Литвин сообщил журналистам, что главы государств обсудили способы оживления дипломатии. Лула да Силва, по его словам, предложил несколько идей, включая контакты с постоянными членами Совбеза ООН.
«Они договорились, что, в частности, на основе таких идей и контактов они попытаются чего-то добиться, а затем обсудят результаты»,— сказал Дмитрий Литвин. Reuters обращает внимание, что помимо США, Франции и Великобритании, с которыми Украина поддерживает дипломатические контакты, постоянными членами Совбеза ООН являются Россия и Китай.
Президент Бразилии на пресс-конференции заявил, что уже поговорил с лидерами всех пяти постоянных членов Совбеза ООН и сделает это еще раз.
Инициатива бразильского президента Лулы да Силвы по мирному урегулированию конфликта на Украине не нова. Он ранее, в апреле 2023 года, уже призывал США и ЕС «начать говорить о мире», чтобы убедить президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, что мир в интересах всех. Лула да Силва тогда предлагал создать группу стран-посредников, аналогичную G20, для поиска путей к миру.
Бразилия является одной из стран так называемого Глобального Юга, которых Запад и Украина пытались привлечь к обсуждению «формулы мира» Владимира Зеленского. Встречи, подобные переговорам в Джидде и Копенгагене, проходили без участия России, и Киев ранее настаивал на выводе российских войск как условии для любых мирных переговоров, хотя позже смягчил эту позицию. Москва, в свою очередь, отвергает «формулу мира» Зеленского, считая её не имеющей отношения к мирному урегулированию.