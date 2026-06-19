В Ростовской области 27 июня и 1 июля запретят продажу алкоголя в магазинах

В Ростовской области 27 июня и 1 июля розничные магазины не смогут торговать спиртными напитками — ограничения вводятся в связи с проведением выпускных церемоний у учеников 11-х и 9-х классов соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Власти Ростовской области ввели временный запрет на розничную реализацию спиртного в дни школьных выпускных. Соответствующее ограничение вступит в силу 27 июня — в день, когда одиннадцатиклассники получат аттестаты зрелости и отметят прощание с alma mater. Второй «безалкогольный» день — 1 июля — совпадает с аналогичным торжеством у выпускников девятых классов. Основанием стала статья 9.2 областного закона Ростовской области № 441-ЗС: именно она устанавливает дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции в отдельные дни, включая школьные выпускные и День знаний.

Ограничения затронут исключительно объекты стационарной торговли. Кафе, рестораны и бары под действие запрета не подпадают и продолжат работу в штатном режиме. Таким образом, речь идёт о точечной мере, направленной прежде всего против свободного доступа к спиртному через магазины в период массовых молодёжных гуляний.

Подобная практика носит систематический характер: региональные власти прибегают к ней ежегодно, обосновывая решение необходимостью обеспечить общественный порядок и снизить риск правонарушений на мероприятиях, где среди участников немало несовершеннолетних.

Нарушителям грозят серьезные финансовые последствия. Юридическим лицам, уличенным в продаже спиртного в запретные дни, выпишут административный штраф на сумму до 300 тыс. руб. Помимо денежного взыскания, весь незаконно реализованный товар подлежит изъятию.

Станислав Маслаков