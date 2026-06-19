Сплав без инструкторов в Карачаево-Черкесии обернулся трагедией для двух туристов

В Карачаево-Черкесии опрокинулся катамаран с двумя туристами, сплавлявшимися по реке Учкулан в нарушение установленных требований безопасности — без уведомления МЧС и без сопровождения профессиональных инструкторов: одному удалось выбраться на берег самостоятельно, второго подхватило и унесло течение, сообщили в следственном управлении СК России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по КЧР Фото: ГУ МЧС по КЧР

Чрезвычайное происшествие на реке Учкулан в Карачаево-Черкесии произошло в пятницу: катамаран, на котором двое любителей водного туризма самостоятельно преодолевали горный маршрут, перевернулся. Одному из путешественников удалось выбраться из воды без посторонней помощи, тогда как второго подхватило стремительное течение и унесло вниз по руслу. Поисковая операция продолжается.

Региональное следственное управление СК России установило, что туристы грубо проигнорировали базовые требования безопасности при организации подобных экспедиций. По данным ведомства, мужчины не подавали в Главное управление МЧС по республике обязательного уведомления о планируемом маршруте и пребывании на территории региона. Помимо этого, группа вышла на воду без квалифицированного сопровождения — специалиста по сплаву к походу никто не привлекал.

«Указанные лица с заявкой о пребывании на территории республики в туристических целях и осуществлении сплава по реке в адрес ГУ МЧС России по КЧР не обращались. Специализированных инструкторов по сплаву туристическая группа также не привлекала», — говорится в официальном сообщении следственного управления.

В настоящее время следователи совместно с криминалистами проводят проверку с целью восстановить полную картину случившегося и выяснить все сопутствующие обстоятельства. Параллельно спасатели продолжают разыскивать пропавшего.

Река Учкулан, берущая начало в высокогорных районах Карачаево-Черкесии, отличается непредсказуемым характером и мощным течением, что делает самодеятельный сплав без надлежащей подготовки и профессионального сопровождения крайне опасным предприятием. Специалисты МЧС неоднократно предупреждали: несоблюдение правил регистрации туристических групп существенно осложняет организацию своевременной помощи в экстренных ситуациях.

Станислав Маслаков