Дотации рыбоводам Ростовской области в 2026 году урежут на 56%

Государственная поддержка рыбохозяйственного сектора Ростовской области в 2026 году сократится более чем вдвое — с 117,4 до 51,4 млн руб., при этом субсидирование закупки техники и прямая поддержка производства аквакультуры из перечня финансируемых статей исчезнут полностью, следует из данных отчета о рыбохозяйственном комплексе Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Согласно отчету, объем государственного финансирования отрасли составит лишь 51,4 млн руб. против 117,4 млн руб., выделенных в 2025-м. Таким образом, совокупный объем дотаций снизится примерно в два раза.

Структура субсидирования при этом претерпела существенную трансформацию. Если в нынешнем году средства распределялись по четырём направлениям — производство и сбыт продукции аквакультуры (26,4 млн руб.), электроснабжение предприятий (40,3 млн руб.), приобретение машин и оборудования (27,9 млн руб.), а также закупка кормов (22,8 млн руб.), — то в 2026 году финансовая помощь охватит лишь две статьи: оплату электроэнергии (30,1 млн руб.) и приобретение кормовой базы (21,3 млн руб.). Субсидии на технику и прямые выплаты производителям рыбы в документе не фигурируют. Тем самым акцент смещается с капитальных вложений в развитие производственной базы на покрытие текущих операционных затрат.

Между тем по итогам 2025 года рыбохозяйственный сектор Дона демонстрирует устойчивые позиции. Ростовская область сохранила первенство в Южном федеральном округе по объему товарного рыбоводства: предприятия региона вырастили 28,9 тыс. тонн рыбы. Промысловый вылов водных биологических ресурсов в акватории Азово-Черноморского бассейна достиг 8,2 тыс. тонн. По данным Ростовстата, выпуск пищевой рыбопродукции за минувший год составил 21,9 тыс. тонн — в ассортимент вошли сушеная, копченая и соленая рыба, морепродукты, вакуумная нарезка, консервы и пресервы. Из совокупного объема произведенной рыбной продукции в 30 тыс. тонн переработке подверглось около 22 тыс. тонн, что соответствует 73% от общего выпуска.

Промышленный рыбный промысел в регионе ведётся в Таганрогском заливе Азовского моря, а также на внутренних водоемах — Цимлянском, Веселовском, Пролетарском и Усть-Манычском водохранилищах и в руслах рек Дон и Сал. Аквакультура в области развивается по трём ключевым направлениям: прудовому, индустриальному и пастбищному рыбоводству.

Сокращение господдержки происходит на фоне производственных успехов отрасли, что ставит вопрос о том, смогут ли предприятия сохранить нынешние показатели без субсидий на обновление материально-технической базы.

Станислав Маслаков