Вот, ультраправый поворот

В Санкт-Петербурге силовики пресекли деятельность группы неонацистов, избивавшей молодых неформалов. Радикалы, по версии следствия, являются членами ультраправой группировки «Русская национальная армия» (признана экстремистской организацией и запрещена в России), создатель которой тоже был задержан. Ультраправые ставили жертв на колени и заставляли на камеру отказываться от своих «левых» взглядов, подражая в издевательствах роликам погибшего в колонии неонациста Максим Марцинкевич (Тесака).

Как сообщили в следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, в отношении семерых человек в возрасте от 17 до 28 лет было возбуждено уголовное дело по факту создания экстремистского сообщества и участия в нем (ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ). Сотрудники СКР и центра «Э» при силовой поддержке Росгвардии пришли по адресам проживания подозреваемых, в квартирах и загородном доме которых, как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, было обнаружено огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, дымовые шашки, бита с гвоздями, а также символика запрещенного толка.

«Злоумышленники совершали нападения на граждан по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти или вражды. При этом применяли оружие»,— сказала госпожа Волк.

На портале полиции «МВД Медиа» опубликовано видео задержания фигурантов: на кадрах оперативной съемки на вопрос спецназовцев, знают ли молодые люди, что стало причиной внезапного визита силовиков, все отвечали отрицательно. Следователи установили три эпизода избиений, которые были совершены с апреля по октябрь 2025 года. На момент публикации шестеро предполагаемых экстремистов заключены под стражу. Среди них трое несовершеннолетних.

По данным источников «Ъ Северо-Запад» в правоохранительных органах, фигуранты являются членами группировки «Русская национальная армия» (РНА, признана экстремистской организацией и запрещена в России), что созвучно с названием «Русская национальная народная армия» (РННА, нем. Sonderverband Graukopf — «Особое соединение "Седая голова"»). Так называлось подразделение, воевавшее во время Великой Отечественной войны на стороне гитлеровской Германии против СССР.

Среди арестованных — Андриан Иванов, которого СКР считает создателем РНА (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Согласно материалам дела, фигуранты ставили своей целью нападение в общественных местах на лиц, которые принадлежат к неугодной, по их меркам, расе, национальности, языковой или социальной группе. Отмечается, что радикалы орудовали на Лиговском проспекте и, в частности, возле ТЦ «Галерея», где традиционно собирается много молодежи. Так, в одном из эпизодов ультраправые поставили потерпевшего на колени и, снимая на телефон, потребовали отказаться от «левых» взглядов, избили его и провели по губам фаллоимитатором, подражая, по всей видимости, роликам, которые в начале 2010-х записывал погибший в колонии неонацист Максим Марцинкевич (Тесак).

Андрей Кучеров