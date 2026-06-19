Директор займового фонда в Ростовской области похитила 21 млн рублей из бюджета

В Ростовской области правоохранители раскрыли многолетнюю аферу: 53-летняя руководительница некоммерческого займового фонда на протяжении двух лет подделывала контрольную документацию, скрывая нецелевое использование средств, выданных промышленным предприятиям, — ущерб регионального бюджета составил не менее 21 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники полиции Ростовской области установили факт масштабных злоупотреблений с бюджетными средствами в некоммерческой структуре, уполномоченной кредитовать промышленный сектор региона. Фигуранткой дела стала 53-летняя женщина, возглавлявшая организацию и разработавшая схему многолетнего сокрытия финансовых нарушений.

По данным следствия, руководительница фонда перечислила целевые займы двум коммерческим предприятиям. Согласно условиям соглашений, полученные средства должны были направляться на развитие производственной деятельности заемщиков. Однако реального роста производства у обеих компаний зафиксировано не было.

Чтобы замаскировать происходящее, директор фонда систематически составляла подложные акты проверок, имитируя надлежащий контроль над расходованием кредитных ресурсов. Эта практика продолжалась около двух лет — вплоть до момента, когда предприятия прекратили исполнять долговые обязательства.

Показательно, что инициатором взыскания задолженности выступила сама обвиняемая — очевидно, стремясь придать ситуации видимость законного урегулирования и отвести от себя подозрения. Тем не менее финансовые потери в конечном счёте легли на региональную гарантийную организацию, которая была вынуждена погасить убытки на сумму не менее 21 млн руб.

В настоящее время следственные органы СК России по Ростовской области завершают процессуальную проверку и готовятся принять решение о возбуждении уголовного дела. Оперативная работа по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемой продолжается.

Станислав Маслаков