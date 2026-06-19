Контракт на возведение школы в Строителе за 1 млрд достался «Энви-пур Белгород»

Белгородский минстрой определил подрядчика для завершения возведения школы №4 в городе Строитель Яковлевского округа. Контракт стоимостью 1,1 млрд руб. достался ООО «Энви-пур Белгород» (ЭПБ). Информация об этом 19 июня появилась в ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

ЭПБ было единственным участником торгов и не стало снижать начальную цену контракта. Это был уже второй аукцион — первый не состоялся ввиду отсутствия заявок.

По данным Rusprofile, ООО «Энви-пур Белгород» зарегистрировали в Белгороде в декабре 2013 года. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб., основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Единственным учредителем является Светлана Мишенина. С июля 2025 года директором компании выступает Анатолий Яценко. В 2025 году выручка ЭПБ составила 710,5 млн руб., что почти вдвое превышает показатель 2024-го (357,5 млн руб.). Чистая прибыль выросла с 261 тыс. до 51,5 млн руб.

Школа в Строителе была запроектирована как четырехэтажное здание общей площадью 33,3 тыс. кв. м на 1,1 тыс. учеников. В школе, среди прочего, необходимо установить стены, колонны и лестницы, провести устройство кровли и выполнить полный цикл отделки помещений. Также требуется проложить внутренние и наружные инженерные сети и установить полный комплекс электрооборудования. Работы будут оплачены из областного бюджета. Завершить их требуется до 1 августа 2027 года.

В 2022 году подряд на возведение школы в Строителе за 1,3 млрд руб. выиграло петербургское ООО «Даля». В декабре 2023-го контракт расторгли — к тому моменту обязательства были исполнены на 106 млн руб. и полностью оплачены. Вторым подрядчиком стало местное ООО «Еврострой». Однако в августе 2025 года гендиректор фирмы Эдгар Херимян был арестован по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в регионе. В декабре «Еврострой» внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в марте ЭПБ получило еще один контракт по этому объекту — стоимостью 166,3 млн руб. От подрядчика требуется до 1 февраля 2027 года провести наружные сети и наладить работу систем водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения, электроснабжения и вентиляции, а также благоустроить и озеленить территорию.

Денис Данилов