«Энви-пур Белгород» достроит школу в Строителе за 166,3 млн рублей

Подведены итоги аукциона на достройку средней общеобразовательной школы № 4 в городе Строитель Яковлевского округа. Победителем признано ООО «Энви-пур Белгород» с предложением в 166,3 млн руб., следует из информации на портале госзакупок. Компания стала единственным участником торгов и получила контракт по начальной цене.

Подрядчику предстоит выполнить строительно-монтажные работы в четырехэтажной школе на 1,1 тыс. человек общей площадью 33,3 тыс. кв. м. Согласно документации, необходимо провести наружные сети и наладить работу систем водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения, электроснабжения и вентиляции, а также благоустроить и озеленить территорию. Гарантийный срок на работы составит пять лет. Срок выполнения работ — с 20 апреля 2026 года по 1 февраля 2027-го. Финансирование осуществляется из областного бюджета.

По данным Rusprofile, ООО «Энви-пур Белгород» (ООО «ЭПБ») зарегистрировано в Белгороде в 2013 году. Основной вид деятельности — производство оборудования для фильтрования или очистки жидкостей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — Светлана Мишенина, директор — Анатолий Яценко. Выручка ООО за 2025 год составила 710,5 млн руб., чистая прибыль — 51,5 млн руб. В 2025 году компания выступала подрядчиком капстроительства здания инфекционного корпуса ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ» в Белгородской области за 136,1 млн руб.

Концепцию строительства СОШ № 4 в Яковлевском округе губернатор Вячеслав Гладков утвердил в сентябре 2023 года. Вложения в возведение объекта оценивались в 1,3 млрд руб. из бюджетов различного уровня. Согласно проекту, в школе предусмотрены два спортивных и тренажерный залы, кабинет хореографии, два бассейна (610 м — для учеников начальных классов и 1025 м — для учащихся 5–11 классов и жителей), а также столовая, пищеблок, мастерские для уроков технологии, библиотека, тир и лаборатории робототехники и 3D-моделирования.

В 2022 году контракт на 1,3 млрд руб. заключили с петербургским ООО «Даля» (Никита Бондарь). В декабре 2023 года соглашение расторгли — к тому моменту работы были исполнены на 106 млн руб. и полностью оплачены. Вторым подрядчиком стало ООО «Еврострой». В августе 2025 года гендиректор компании Эдгар Херимян был арестован по делу о хищениях при строительстве фортификаций в регионе. В декабре «Еврострой» включили в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва сроков капремонта воронежской школы. В январе 2026 года губернатор назвал строящуюся школу «сложным объектом»: «Первый подрядчик нас сильно подвел. Мы его заменили. Но по независящим от нас причинам проблемы возникли и у второй подрядной организации».

Ульяна Ларионова