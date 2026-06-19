Перевалка зерна в портах Юга РФ в мае 2026 года выросла в 2,7 раза

В мае 2026 года объем зерна, отправленного по сети РЖД, достиг 2,8 млн тонн — почти вдвое больше, чем за аналогичный месяц годом ранее, при этом экспортные поставки выросли в 2,5 раза, сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ

Российские железные дороги зафиксировали резкое увеличение транспортировки зерновых культур: в мае 2026 года по железнодорожной сети прошло 2,8 млн тонн зерна, что превышает майский показатель прошлого года на 77%. Столь существенный прирост свидетельствует об активизации как внутреннего товарооборота, так и внешнеторговых поставок аграрной продукции.

Заметно ускорилось и контейнерное направление: в специализированные контейнеры загружено 220 тыс. тонн зерна (14,8 тыс. ДФЭ) — почти втрое больше, чем в тот же период 2024 года. Этот сегмент перевозок демонстрирует опережающую динамику на фоне общего роста отрасли.

Основным драйвером майских результатов стал экспорт: за рубеж отправлено 1,8 млн тонн зерновых — в 2,5 раза больше прошлогоднего уровня. Морские порты приняли 1,1 млн тонн от этого объема, также с двух с половиной кратным приростом.

Ключевую роль в портовом транзите сыграли южные гавани: через них прошло 948 тыс. тонн зерна — рост в 2,7 раза. Северо-западные порты перевалили 76 тыс. тонн (+20%), дальневосточные — 80 тыс. тонн, увеличив показатель в 2,6 раза. Через наземные пограничные переходы на внешние рынки ушло 686 тыс. тонн, что также в 2,5 раза превышает прошлогодние данные.

Внутренние потребители в мае получили 980 тыс. тонн зерновых — на 16,6% больше, чем годом ранее.

В разрезе первых пяти месяцев 2025 года суммарные отправки зерна по сети РЖД составили 15,3 млн тонн — на 57,6% выше результата января–мая 2024 года.

Среди регионов-лидеров по объему железнодорожных отгрузок в мае первую строчку занял Алтайский край с показателем 259 тыс. тонн (+30,6%). На второй позиции расположилась Новосибирская область, отправившая 233 тыс. тонн зерна и нарастившая объем почти на 70%. Тройку замыкает Волгоградская область: 193 тыс. тонн при трехкратном росте к уровню прошлого года.

Станислав Маслаков