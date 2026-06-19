Краснодарский суд закрепил решение о конфискации имущества донского экс-губернатора

Краснодарский краевой суд подтвердил законность решения об изъятии в пользу государства имущества бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба и ряда связанных с ним лиц — в общей сложности под конфискацию подпали доли в 27 коммерческих структурах, следует из данных судебной картотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Предшествующей инстанцией — Октябрьским районным судом Краснодара — было постановлено передать государству 100 долей в уставных капиталах ООО «Специализированный застройщик Малюгина» (за которым числится владение Ростовским ипподромом) и ООО «Конкур», а дополнительно — доли ещё в 25 юридических лицах. Генеральная прокуратура направила соответствующий иск в апреле 2026 года, опираясь на зафиксированные нарушения антикоррупционного законодательства при распоряжении федеральной собственностью в виде республиканского ипподрома.

Помимо Владимира Чуба, возглавлявшего регион с 1991 по 2010 год, ответчиками по делу выступают основатель агрохолдинга «Юг Руси» Сергей Кислов, бенефициар инвестиционного объединения Alias Group, он же депутат законодательного собрания Краснодарского края Борис Юнанов, экс-мэр Шахт Денис Станиславов и его отец — бывший вице-губернатор Ростовской области Иван Станиславов, а также ряд аффилированных с ними юридических лиц: «Конкур», «Специализированный застройщик Малюгина», «Финтрек» и краснодарское ООО «Неоразвитие». В статусе третьих лиц к процессу подключены правительство Ростовской области, региональное управление Росимущества, местное отделение ФНС и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Согласно материалам суда, схема захвата ипподрома была выстроена еще в 2000 году с привлечением коррупционных ресурсов тогдашнего губернатора Владимира Чуба и его заместителя Дениса Станиславова. Оба чиновника инициировали процедуру банкротства предприятия, после чего оно перешло к Сергею Кислову по цене 7,5 млн руб. — при задокументированной рыночной стоимости порядка 2 млрд руб. Ряд сопутствующих объектов комплекса был реализован другому подконтрольному Денису Станиславову лицу за 300 тыс. рублей, хотя их реальная стоимость составляла около 20 млн руб.

В качестве вознаграждения за оказанное содействие в период с 2007 по 2010 год Сергей Кислов передал супруге и дочери экс-губернатора доли в собственных структурах — «Донэнергосбыте» (22,7%) и «Хлебном городе» (19%). По совокупным подсчетам, незаконный доход родственниц Чуба от участия в этих компаниях составил 23 млн руб.

Стремясь замести следы, в 2020 году Сергей Кислов зарегистрировал ООО «Ипподром Ростовский», переименованное в 2025 году в «Специализированный застройщик Малюгина». Новообразованной структуре отошли 46 строений и три земельных надела бывшего республиканского ипподрома; ещё одно помещение закрепилось за подконтрольным предпринимателю «Конкуром».

В июне 2024 года Кислов реализовал обе организации строительному холдингу «Элиас Групп», специализирующемуся на жилищном девелопменте в Ростовской области и Краснодарском крае. Конечным бенефициаром этой структуры оказался всё тот же Борис Юнанов, впоследствии включённый в перечень ответчиков. Согласно прокурорским данным, вырученные от сделки 2,7 млрд руб. Сергей Кислов перевёл на зарубежные счета — в Турцию и Казахстан, тогда как оставшиеся 900 млн рублей были направлены в холдинг «Синко», которым он, по версии следствия, продолжает скрыто управлять через своего отца Василия Кислова. Сам Владимир Чуб предъявленные Генпрокуратурой требования не признал.

Станислав Маслаков