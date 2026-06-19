В Минпроме Ставрополья подтвердили дефицит топлива на заправках

Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края зафиксировало перебои с поставками моторного топлива на ряде территорий региона, объяснив ситуацию стремительным ростом потребительского спроса и вызванными им логистическими затруднениями, заявили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Лаврухин Фото: Роман Лаврухин

Региональное министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края подтвердило факт перебоев с горючим на отдельных заправочных станциях. По данным ведомства, корень проблемы — в резком скачке потребительского спроса, из-за которого поставщики физически не справляются с темпом пополнения запасов на АЗС.

Исполняющий обязанности министра, первый заместитель главы ведомства Дмитрий Макаркин утверждает, что нехватка горючего отдельных марок носит локальный характер и во многом обусловлена паническими настроениями среди автовладельцев, подпитываемыми слухами. Дополнительным фактором давления на топливный рынок стал традиционный летний сезон отпусков, который неизменно сопровождается повышенным расходом бензина и дизельного топлива.

Профильное ведомство активно взаимодействует с поставщиками, оказывая им организационную поддержку. Сами компании, по информации министерства, кровно заинтересованы в скорейшем выходе на штатный режим работы и стремятся избежать экстренных, аварийных схем завоза топлива. Стабилизацию обстановки на розничном топливном рынке края власти прогнозируют в ближайшей перспективе.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», на фоне сообщений о перебоях с бензином на отдельных АЗС Ставрополя возле заправок начали выстраиваться очереди. Водители дежурили в ожидании бензовозов, а новые партии топлива в ряде случаев раскупались в течение нескольких часов после доставки.

Станислав Маслаков