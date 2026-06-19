Два новых ЛЭП появятся на 91-километровом отрезке трассы М4 «Дон»

ПАО «Россети Юг» выделит 38,6 млн рублей на возведение двух линий электропередачи в Красносулинском районе Ростовской области для электроснабжения платного отрезка федеральной магистрали М4 «Дон» протяжённостью 91 км — от 933-го до 1024-го километра трассы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Энергетическая компания «Россети Юг» готовится финансировать строительство электросетевой инфраструктуры для обеспечения работы платного сегмента федеральной трассы М4 «Дон» на территории Ростовской области. Соответствующие сведения содержатся в закупочной документации компании.

Речь идет о 91-километровом коридоре: от 933-го км вблизи Каменска до 1024-го км у поворота на аэропорт Платов. На этом отрезке, пролегающем через Каменский, Красносулинский и Октябрьский районы, планируется возвести две высоковольтные линии. Совокупный объем инвестиций составит 38,6 млн руб.

Электроснабжение потребуется пунктам взимания дорожного сбора, системам освещения магистрали, видеонаблюдению и электронным информационным табло — той инфраструктуре, которую невозможно перевести на питание от солнечных панелей.

Контракт предполагает выполнение работ по принципу «под ключ». На будущего подрядчика возлагается весь спектр обязательств — от подготовки исходно-разрешительной документации и проведения кадастровых работ до оформления прав на земельные участки, строительно-монтажных работ и ввода объектов в эксплуатацию. Примечательно, что на сегодняшний день места прокладки ЛЭП ещё не определены, инженерные изыскания не проводились, а самостоятельные проектные решения отсутствуют — все эти мероприятия предстоит выполнить в рамках заключенного договора. Ввиду значительного объема предстоящих работ конкретные сроки реализации проекта будут зафиксированы непосредственно при подписании контракта.

Необходимость создания новой энергетической инфраструктуры продиктована масштабной реконструкцией самой магистрали. Государственная компания «Автодор», выступающая оператором трассы, уже выполнила около половины запланированных преобразований на данном участке. По завершении работ дорога будет расширена до шести полос. Проект предусматривает строительство 11 транспортных развязок, три из которых создаются с нуля для ликвидации одноуровневых пересечений с другими дорогами. Дополнительно реконструируют 16 существующих мостовых сооружений и возведут четыре новых. В результате на всём протяжении отрезка исчезнут светофоры и регулируемые перекрестки.

Модернизация кардинально изменит транспортные возможности направления: если сейчас суточная пропускная способность платного участка не превышает 6 тыс. автомобилей, то после реконструкции дорога сможет принимать свыше 14 тыс. машин в сутки — то есть трафик вырастет более чем вдвое.

Станислав Маслаков