Производство стройматериалов в Ростовской области просело на 5,6% в 2025 году

Донской регион зафиксировал снижение объемов отгрузки строительных материалов на 5,6% по итогам 2025 года — до 81 млрд руб., однако региональные власти рассчитывают переломить негативный тренд за счет двух крупных производственных проектов с суммарными вложениями свыше 16 млрд руб., следует из данных областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Стройиндустрия Ростовской области завершила 2025 год с заметным спадом: предприятия, выпускающие цемент, бетон, кирпич и прочие неметаллические материалы, отгрузили продукцию на 81 млрд руб. — на 5,6% меньше показателя предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные регионального правительства.

Негативная динамика сохранилась и в начале текущего года. За январь–апрель 2026 года совокупный объем поставок составил 23,5 млрд руб., что на 1,1% уступает результатам аналогичного периода 2025-го. Таким образом, отрасль не демонстрирует признаков восстановления на коротком горизонте.

Тем не менее областные власти не склонны драматизировать ситуацию. По их оценке, местная промышленность строительных материалов в целом закрывает потребности регионального строительного комплекса и располагает резервами для дальнейшего роста — прежде всего благодаря инвестиционной привлекательности Дона.

Практическим подтверждением этого тезиса служат два масштабных производственных проекта, уже включенных в реестр приоритетных инвестиционных инициатив региона.

В Октябрьском районе «Комбинат стеновых материалов Кубани-Север» возводит вторую очередь завода по изготовлению изделий из газобетона. Объем финансирования проекта составляет 4,2 млрд руб.

Параллельно в Красносулинском районе компания «Завод Техно» расширяет действующее предприятие: строится вторая производственная очередь по выпуску теплоизоляционных материалов на основе каменной ваты и экструзионного пенополистирола. Инвестиции в этот объект оцениваются в 12,2 млрд руб.

Совокупный объем капиталовложений по двум проектам превышает 16,4 млрд руб. Ввод новых мощностей, по замыслу региональных властей, должен не только возместить нынешнее сокращение выпуска, но и обеспечить отрасли устойчивый прирост в среднесрочной перспективе.

Станислав Маслаков