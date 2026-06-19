Ростовские водители высказались о доступности бензина

В городах Ростовской области наблюдаются ситуативный перебои с топливом, а также очереди к автозаправочным станциям, выяснил «Ъ-Ростов», побывав на АЗС и пообщавшись с владельцами машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как рассказали корреспонденту издания автомобилисты, дефицит наблюдается на протяжении двух недель. На некоторых АЗС не было 95-го бензина, на некоторых не было еще и 92-го бензина. Помимо этого, не было топлива в Батайске, в центре города и при въезде с Сальского кольца.

Автомобилисты также сообщают о росте цен несетевых автозаправочных станций. Так, на некоторых из них цены на марки АИ-95 достигали 94,8 руб. за литр, АИ-92 – 89,7 руб. за литр. Сетевые игроки рынка в то же время подняли цены незначительно – цены в разных районах города колеблются от 73 до 75 руб.

По словам владельцев машин, на станциях, где был бензин, наблюдалась очередь из восьми машин, растянувшиеся по времени до 40 минут. Помимо этого, несетевые заправки пользуются сложившейся ситуацией и завышают цены до 95 руб. за литр АИ-95.

По словам замгубернатора Дона Игоря Сорокина, ситуация с топливом остается стабильной, а ажиотаж вызван традиционным сезоном отпусков, в период которых Ростовская область становится транзитным регионом.

Первые сообщения о перебоях и очередях на станциях в Ростове-на-Дону, Шахтах, Донецке, Каменске-Шахтинском и Миллерово стали появляться в пятницу, 12 июня. По прошествию недели жители городов стали не только отмечать «нули» на башнях АЗС, но и скачок цен на тех пунктах, где топливо еще оставалось. 19 июня в управлении федеральной антимонопольной службы России отметили, что региональным ведомствам необходимо «усилить контроль» за продажей бензина в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ, а также с автозаправочных станций. Особое внимание ФАС обратили на продажу топлива сельхозпроизводителям во время полевых работ.

Константин Соловьев