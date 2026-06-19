Спрос на китайские авто с пробегом в Ростовской области вырос на 36,9%

В Ростовской области спрос на китайские автомобили с пробегом весной 2026 года вырос на 36,9% относительно аналогичного периода прошлого года. Средняя стоимость китайского автомобиля с пробегом в регионе составила 1,9 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наибольший прирост спроса среди брендов зафиксирован у JAC — почти втрое, и Changan — вдвое. В пятерку лидеров по динамике также вошли FAW (92,6%), Great Wall (55,9%) и HAVAL (47,1%). Среди отдельных моделей сильнее всего спрос вырос на LIFAN X60 — вдвое, Changan UNI-K — на 87,6%, HAVAL F7x — на 78,8%, Chery Tiggo 7 Pro Max — на 47,9% и Geely Coolray — на 45%.

Самой востребованной моделью стал Geely Monjaro со средней ценой 3,6 млн руб. В топ-10 по популярности также вошли HAVAL Jolion (1,9 млн руб.), Geely Coolray (1,9 млн руб.), Chery Tiggo (T11) (441 тыс. руб.), LIFAN Solano (333 тыс. руб.), Chery Tiggo 7 Pro (1,6 млн руб.), Chery Tiggo 7 Pro Max (2 млн руб.), Geely Emgrand EC7 (433 тыс. руб.), OMODA C5 (1,9 млн руб.) и EXEED LX (1,8 млн руб.).

За весенний сезон ряд моделей, как отмечают эксперты, заметно подешевел. Наибольшее снижение цен показали Geely Emgrand X7 (19,5%, до 748 тыс. руб.), JAC J7 (17,1%, до 1,1 млн руб.), LIFAN X60 (14,2%, до 609 тыс. руб.), LIFAN Solano (11,9%, до 333 тыс. руб.), Geely Emgrand EC7 (11,7%, до 433 тыс. руб.), Chery Bonus (A13) (11,1%, до 276 тыс. руб.), EXEED LX (11%, до 1,8 млн руб.), LIFAN Breez (520) (11%, до 190 тыс. руб.), Chery Arrizo 8 (8,6%, до 2 млн руб.) и OMODA S5 (8,4%, до 1,4 млн руб.).

Константин Соловьев