МегаФон выпустил собственный eSIM-роутер

МегаФон одним их первых среди операторов создал мобильный роутер, который поддерживает работу с цифровым eSIM-профилем. Это решение позволяет пользователям дистанционно активировать услугу мобильного интернета и оставаться на связи даже в поездках.

Фото: ПАО «МегаФон»

Главное преимущество — возможность удаленного подключения без визита в салон. Абоненту достаточно оформить eSIM на сайте оператора, подтвердить личность через учетную запись «Госуслуг», а затем загрузить профиль на устройство используя мобильное приложение или веб-интерфейс роутера.

Кобрендинговое устройство МегаФон и Yota было разработано с учетом специфики российских сетей и прошло полный цикл тестирования в лаборатории оператора. В отличие от аналогов, доступных на сторонних маркетплейсах и не проходивших тестирование, это гарантированно работает в отечественных частотных диапазонах. Как правило, девайсы без такой адаптации часто снижают скорость передачи данных относительно параметров, которые поддерживает мобильная сеть, и не всегда гарантируют стабильное подключение.

Конструкция роутера предусматривает встроенный аккумулятор емкостью 4000 мА·ч, обеспечивающий до 8 часов автономной работы в режиме LTE. Это позволяет брать его в поездки. При этом он поддерживает как цифровые, так и традиционные физические SIM-карты, а подключить одновременно можно до 32 гаджетов через Wi-Fi-сеть, которая работает в двух диапазонах (2,4 и 5 ГГц). Это делает его универсальным решением как для домашнего использования, так и для мобильных сценариев.

Новинка уже доступна в салонах объединенной розничной сети МегаФона и Yota и интернет-магазине.

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