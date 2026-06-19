На Ставрополье производство молока в 2026 году выросло на 2%

За первые пять месяцев 2026 года аграрии Ставропольского края выпустили 249,4 тыс. тонн сырого молока — на 2% больше показателей аналогичного периода прошлого года, чему способствовало государственное финансирование отрасли в объеме 196,9 млн руб., сообщили в региональном минсельхозе

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Молочная отрасль Ставропольского края демонстрирует устойчивый рост второй год подряд. По данным краевого правительства, с января по май 2026 года региональные сельхозпроизводители выпустили 249,4 тыс. тонн сырого молока, превысив прошлогодние показатели за тот же период на 2%.

Позитивная динамика фиксируется на фоне системной государственной поддержки животноводческого сектора. В текущем году на развитие молочного направления из бюджета выделено 196,9 млн руб. Распределением средств занимаются профильные министерства региона, действующие по поручению губернатора Владимира Владимирова.

Молочное животноводство сосредоточено на 30 специализированных предприятиях, расположенных в 12 муниципальных округах края. Совокупное поголовье дойных коров в этих хозяйствах насчитывает около 24,4 тыс. голов. Наибольшие объемы производства сосредоточены в Александровском, Ипатовском, Кочубеевском, Предгорном и Шпаковском округах.

Примечательно, что из 249,4 тыс. тонн, полученных за пятимесячный период, 118,1 тыс. тонн пришлось непосредственно на начало года — этот показатель также превышает уровень 2025 года на 2%.

Текущие результаты вписываются в многолетнюю восходящую тенденцию. По итогам 2025 года ставропольские хозяйства суммарно получили 611,8 тыс. тонн молока, что на 7,6% превысило объем 2024 года. Наращивание господдержки в сочетании с технологической модернизацией предприятий позволяет региону последовательно укреплять позиции в числе ведущих молокопроизводящих субъектов страны.

Станислав Маслаков