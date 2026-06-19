ДГТУ вошел в число лидеров роста рейтинга RAEX среди вузов Юга России

Донской государственный технический университет стал одним из лидеров роста среди вузов Юга России в рейтинге RAEX-100 лучших университетов страны по итогам 2026 года. В первую сотню также вошли Южный федеральный университет и Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно опубликованному рейтингу, ДГТУ поднялся сразу на пять позиций — с 64-го на 59-е место. Это один из лучших результатов среди университетов макрорегиона. Более значительный рост продемонстрировал только Кубанский государственный аграрный университет, улучшивший свои позиции сразу на десять строчек.

Лидером среди вузов Ростовской области остается Южный федеральный университет. По итогам 2026 года ЮФУ поднялся с 32-го на 31-е место и сохранил статус наиболее высоко оцененного университета юга страны. Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова занял 58-е место, потеряв две позиции по сравнению с прошлым годом.

Всего в первую сотню лучших университетов России вошли семь вузов Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев. Ростовская область сохранила наиболее широкое представительство среди регионов Юга России — сразу три университета.

Рейтинг RAEX-100 считается одним из наиболее авторитетных университетских рейтингов страны. При его подготовке оцениваются качество образования, научная деятельность, уровень международного сотрудничества, востребованность выпускников работодателями и вклад вузов в развитие экономики.

Как отмечают составители рейтинга, мнение работодателей остается одним из ключевых факторов оценки. Сегодня университеты конкурируют не только по научным показателям, но и по способности готовить специалистов, востребованных на рынке труда.

«Высокие позиции в федеральных рейтингах помогают региональным университетам конкурировать за сильных абитуриентов не только между собой, но и со столичными вузами. Для южных регионов это становится одним из инструментов удержания талантливой молодежи»,— отметил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев.

По его словам, рост позиций региональных вузов обеспечивается участием в федеральных программах развития, модернизацией инфраструктуры, обновлением образовательных программ и развитием прикладных исследований. Дополнительное преимущество получают университеты, которые активно сотрудничают с промышленными предприятиями и формируют программы подготовки под конкретные потребности экономики.

Эксперт отмечает, что укрепление позиций донских университетов имеет значение не только для образовательной сферы. В условиях усиливающегося кадрового дефицита сильные региональные вузы становятся одним из инструментов удержания молодежи и обеспечения экономики квалифицированными специалистами.

По мнению аналитиков, дальнейший рост позиций вузов Ростовской области будет зависеть от их способности развивать научные компетенции, расширять взаимодействие с бизнесом и адаптироваться к быстро меняющимся требованиям рынка труда. На фоне конкуренции регионов за человеческий капитал сильная высшая школа становится одним из ключевых факторов долгосрочного развития территории.

Подробнее читайте в материале «Кубань и Дон набрали баллы».

Валерий Климов