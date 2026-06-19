СКФУ улучшил позиции в рейтинге RAEX, СтГАУ сохранил место в топ-50

Два университета Ставропольского края вошли в ежегодный рейтинг RAEX-100 лучших вузов России по итогам 2026 года. Северо-Кавказский федеральный университет улучшил свои позиции, а Ставропольский государственный аграрный университет сохранил место в первой полусотне рейтинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно данным агентства RAEX, СКФУ поднялся с 58-го на 56-е место. СтГАУ занял 48-ю строчку, опустившись на одну позицию по сравнению с прошлым годом. Всего в первую сотню лучших университетов страны вошли семь вузов Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев — столько же, сколько и годом ранее. Наиболее заметный рост среди них продемонстрировали Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, поднявшийся сразу на десять позиций — с 76-го на 66-е место, и Донской государственный технический университет, улучшивший результат на пять строчек и занявший 59-е место.

Самым высоко расположенным вузом Юга России остается Южный федеральный университет, который поднялся с 32-го на 31-е место. Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова занял 58-е место, потеряв две позиции. Кроме того, в рейтинг впервые вошел Кубанский государственный медицинский университет, дебютировавший на 89-й строчке.

Рейтинг RAEX-100 считается одним из наиболее авторитетных университетских рейтингов страны. При его составлении оцениваются условия получения качественного образования, уровень научно-исследовательской деятельности, востребованность выпускников работодателями и вклад вузов в подготовку кадров для экономики. Существенное влияние на итоговые результаты оказывают оценки академического сообщества, студентов, выпускников и представителей бизнеса.

Как отмечают составители рейтинга, именно мнение работодателей остается одним из наиболее значимых факторов оценки. В условиях дефицита кадров способность университета обеспечивать высокий уровень трудоустройства выпускников становится не менее важным показателем, чем научные достижения или публикационная активность.

«Высокие позиции в федеральных рейтингах помогают региональным университетам конкурировать за сильных абитуриентов не только между собой, но и со столичными вузами. Для южных регионов это становится одним из инструментов удержания талантливой молодежи»,— отметил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев.

По его словам, рост позиций южных вузов связан сразу с несколькими факторами. Среди них — участие в федеральных программах развития, модернизация образовательной инфраструктуры, обновление учебных программ и повышение исследовательской активности. Дополнительное преимущество получают университеты, которые активно сотрудничают с предприятиями и реализуют совместные прикладные проекты.

Эксперт также обращает внимание, что укрепление позиций региональных вузов постепенно выходит за рамки академической среды. Если еще несколько лет назад многие сильные абитуриенты ориентировались преимущественно на Москву и Санкт-Петербург, то сегодня наличие в регионе университетов с устойчивыми позициями в федеральных рейтингах позволяет части выпускников рассматривать получение качественного образования рядом с домом. На фоне роста стоимости жизни и обучения в столицах этот фактор становится все более значимым для семей абитуриентов.

По мнению экспертов, дальнейшее продвижение региональных университетов будет зависеть от их способности развивать собственные научные школы, внедрять современные образовательные технологии и сохранять тесную связь с потребностями экономики. В условиях усиливающейся конкуренции за квалифицированные кадры сильные университеты становятся одним из ключевых факторов развития регионов.

Подробнее читайте в материале «Кубань и Дон набрали баллы».

Валерий Климов