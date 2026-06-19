Коляда-театр привлекут как ответчика по иску Вашакидзе о признании учредителем

Коляда-театр привлекут в качестве ответчика по иску замдиректора театра Эки Вашакидзе. Она требует признать ее учредителем организации. После смерти Николая Коляды у организации отозвали электронную подпись, из-за чего она не может выплачивать часть зарплаты и заключать новые контракты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Сейчас ответчиками по делу выступают Минюст и ФНС (федеральная налоговая служба). Обе организации утверждают, что они являются лишь регистрирующими органами и надлежащими ответчиками быть не могут. При этом они не высказываются против внесения Эки Вашакидзе в список учредителей театра. Представитель истца Владислав Хрупалов пояснил, что не планирует исключать Минюст и ФНС из числа ответчиков, поскольку это даст возможность судебным решением обязать их внести изменения в реестр.

Господин Хрупалов добавил, что в интересах театра рассмотреть дело как можно быстрее. Сейчас труппа уходит в отпуск, а с августа вновь начент работу. Без учредителя и руководителя сделать это будет сложно. Помимо этого, у театра есть проблема с выплатой отпускных, однако это проблему планируют разрешить.

Эка Вашакидзе обратилась в суд с требованием признать ее учредителем Коляда-театра. Со смертью Николая Коляды театр лишился и учредителя, и директора. При этом документ о включении Эки Вашакидзе в состав учредителей подписали еще в 2023 году, однако в реестр эти сведения не внесли — тогда этого не требовал закон. Сейчас нотариусы отказываются признать ее полноправным участником организации, поскольку опираются уже на изменившееся законодательство. Если учредителя не появится, театр могут ликвидировать.

Зрители театра начали собирать подписи против ликвидации организации, сейчас их уже больше 500. Обращение планируют направить в профильные ведомства. В департаменте культуры Екатеринбурга заявили, что готовы помочь в сохранении театра и стать площадкой для обсуждения ситуации, однако повлиять на решение суда не смогут.

Анна Капустина