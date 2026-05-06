Театр опасается ликвидации

Кировский райсуд Екатеринбурга начал рассматривать иск с требованием признать заместителя директора Коляда-театра Эку Вашакидзе учредителем, чтобы она смогла возглавить театр. Региональное министерство юстиции пока считает единственным учредителем Николая Коляду, который скончался в марте, и указывает, что для изменения состава участников нужно его письменное заявление. Если Эку Вашакидзе не признают учредителем, представители театра опасаются, что юрлицо могут ликвидировать.



Заместитель директора Коляда-театра Эка Вашакидзе обратилась в суд и попросила признать ее учредителем спустя две недели после смерти режиссера Николая Коляды. По словам представителей театра на суде, госпожа Вашакидзе участвовала в управлении театром в последние годы, и если ее признают учредителем, то она сможет стать директором, а юридическое лицо театра сможет избежать ликвидации. Ответчиками по делу выступают ГУ Министерства юстиции РФ по Свердловской области и Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району Екатеринбурга.

Представители Минюста считают, что единственным руководителем и учредителем театра является Николай Коляда, умерший 2 марта, а чтобы это изменить, нужно его письменное заявление.

Как пояснил представитель театра Владислав Хрупалов в суде, Николай Коляда включил Эку Вашакидзе в состав учредителей АНО «Коляда-Театр» еще летом 2023 года. По действовавшему тогда законодательству это можно было сделать, не подавая заявления в Министерство юстиции. При этом он не внес изменения в устав организации, где были бы отражены два учредителя. Представитель организации объяснил это занятостью режиссера. В конце 2023 года закон изменили, и регистрировать изменения в реестре с того момента стало обязательно.

Представитель регионального министерства рассказал, ведомство не может само внести в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) информацию о том, что Эка Вашакидзе входит в состав учредителей. Для этого нужно письменное заявление единственного руководителя, которым был Николай Коляда. На данный момент минюст не считает госпожу Вашакидзе учредителем и не готов это подтвердить, однако внесет изменения, если появится соответствующее решение суда.

«Основная проблема в том, что нет лица, которое может подать документы о принятии решения. Единственный орган, который принимает решение о возникновении прав учредителя, — это учредитель»,— заявил представитель свердловского министерства юстиции в суде.

«Коляда-театр» был создан Николаем Колядой в Екатеринбурге в декабре 2001 года. Изначально у него не было своего помещения, а спектакли ставились на малой сцене Театра драмы и в «Театроне». В 2004 году коллективу выделили зал в полуподвальном помещении Краеведческого музея на проспекте ул. Ленина, 69, а через два года театр переехал в деревянный дом-памятник на ул. Тургенева, 20, который артисты и поклонники театра прозвали «Избушка». Весной 2014 года актеры переехали в помещение бывшего кинотеатра «Искра» на проспекте ул. Ленина, 97, отремонтированное специально для них. Сегодня спектакли проходят в двух залах: на 120 и 60 мест. За все время существования театра было поставлено более 100 спектаклей, некоторые из которых удостаивались престижных российских и международных премий. В число знаковых проектов Николая Коляды входят фестиваль современной уральской драматургии «Коляда-Plays», международный конкурс драматургов «Евразия» и Центр современной драматургии в Екатеринбурге.

Сама Эка Вашакидзе после смерти основателя театра собиралась зарегистрировать изменения в уставе, исключить Николая Коляду из состава учредителей и назначить себя директором. Однако, как заявил представитель истца, нотариусы отказали в регистрации изменений из-за вопросов к правовому статусу госпожи Вашакидзе. Тогда представители министерства ответили, что готовы будут признать ее учредителем, но только по решению суда.

Судья Светлана Прилепина считает, что в деле нет спора вообще, поскольку ведомства-ответчики не нарушали прав Эки Вашакидзе и не оспаривают документы, которыми она назначена учредителем. Она попросила принести письменные отказы нотариусов, которые не стали регистрировать Эку Вашакидзе как учредителя, чтобы подтвердить нарушение ее прав. Следующее заседание по делу пройдет 9 июня.

Как рассказал Владислав Хрупалов, если учредителя у АНО не будет в течение трех месяцев, общество могут ликвидировать госорганы.

Вместе с иском сторона подавала ходатайство о введении обеспечительных мер, чтобы этого не произошло, пока дело рассматривается. Однако власти пока не собираются ликвидировать театр, так что ходатайство не удовлетворили.

Господин Хрупалов также отметил, что театру важно сохранить изначальное юридическое лицо по идейным соображениям, а также это важно экономически и юридически. Создание новой организации потребует сил и затрат, например, всю труппу придется уволить, а потом принять на новое рабочее место. Помимо этого, театр зачастую выступает получателем грантов, где важен срок работы и достижения организации.

Напомним, после смерти Николая Коляды художественным руководителем театра стал актер и музыкант группы «Курара» Олег Ягодин, руководит работой театра Эка Вашакидзе. Из-за отсутствия учредителя театр временно не может претендовать на грантовую поддержку. В частности, фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» не смог получить грантовую поддержку от Президентского фонда культурных инициатив — организация запрашивала поддержку на сумму 2,58 млн руб., что составляет около трети от общих затрат на проведение.

Анна Капустина