Repubblica узнала о планах США расширить военный контингент на базах в Италии
США могут увеличить военное присутствие на военных базах в Италии, сообщает итальянская газета la Repubblica со ссылкой на источники. Прежде всего речь идет о военной базе «Сигонелла» на острове Сицилия.
Такое решение Штаты могут принять в ходе реорганизации своих войск на европейской территории, говорят собеседники издания. Так, сразу в нескольких странах количество американских военных может сократиться или переместиться на другие объекты на континенте. Среди возможных вариантов передислокации — Польша и Италия.
По данным la Repubblica, американские военные могут переместиться на авиабазу НАТО «Сигонелла» на Сицилии и морскую базу «Аугуста», используемую как логистический узел для флота.
18 июня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил планы США по сокращению численности войск в Европе. Этот процесс, по его словам, начнется немедленно. В мае американский президент Дональд Трамп заявлял, что США выведут 5 тыс. военнослужащих из Германии. В том же месяце он объявил, что Вашингтон направит столько же военных в Польшу. Пентагон также поддержал идею разместить в стране постоянную военную базу.
В тот же день в Брюсселе состоялась встреча министров обороны стран НАТО. Военный министр США во время выступления заявил о необходимости трансформации военного блока. По его словам, Североатлантический альянс должен вернуться к жесткой позиции для «сдерживания угрозы на континенте», а не заниматься «вопросами гендерного равенства» и «жесткой экономии на обороне».
Решение США о потенциальном расширении военного присутствия в Италии является частью более широкой реорганизации их сил в Европе, которая включает сокращение контингента в одних странах и перенаправление его в другие. Эти изменения не должны трактоваться как полный вывод американских войск из Европы, так как их общая численность на континенте остается выше, чем до 2022 года. В НАТО знали о планах по сокращению присутствия США, и это было связано с тем, что Вашингтон стремится перераспределить свои ресурсы, а также с давлением президента Дональда Трампа на европейских союзников по НАТО с целью увеличения их собственных расходов на оборону.
В последние годы ряд европейских стран, включая Польшу, выражали желание увеличить американское военное присутствие. Италия, в свою очередь, является одной из стран НАТО, которые пока не достигли целевого показателя расходов на оборону в 2% ВВП. Это создает стимул для итальянских властей творчески подходить к оправданию своих расходов, например, включая крупные инфраструктурные проекты в оборонный бюджет. Так, Рим планирует внести проект строительства моста через Мессинский пролив в статью оборонных расходов, так как этот объект имеет стратегическое значение для национальной и международной безопасности, облегчая перемещение итальянских вооруженных сил и союзников по НАТО.