Repubblica узнала о планах США расширить военный контингент на базах в Италии

США могут увеличить военное присутствие на военных базах в Италии, сообщает итальянская газета la Repubblica со ссылкой на источники. Прежде всего речь идет о военной базе «Сигонелла» на острове Сицилия.

Такое решение Штаты могут принять в ходе реорганизации своих войск на европейской территории, говорят собеседники издания. Так, сразу в нескольких странах количество американских военных может сократиться или переместиться на другие объекты на континенте. Среди возможных вариантов передислокации — Польша и Италия.

По данным la Repubblica, американские военные могут переместиться на авиабазу НАТО «Сигонелла» на Сицилии и морскую базу «Аугуста», используемую как логистический узел для флота.

18 июня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил планы США по сокращению численности войск в Европе. Этот процесс, по его словам, начнется немедленно. В мае американский президент Дональд Трамп заявлял, что США выведут 5 тыс. военнослужащих из Германии. В том же месяце он объявил, что Вашингтон направит столько же военных в Польшу. Пентагон также поддержал идею разместить в стране постоянную военную базу.

В тот же день в Брюсселе состоялась встреча министров обороны стран НАТО. Военный министр США во время выступления заявил о необходимости трансформации военного блока. По его словам, Североатлантический альянс должен вернуться к жесткой позиции для «сдерживания угрозы на континенте», а не заниматься «вопросами гендерного равенства» и «жесткой экономии на обороне».