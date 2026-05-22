Трамп: США направят в Польшу дополнительные 5 тысяч солдат

Президент США Дональд Трамп объявил, что в Польшу будут дополнительно направлены 5 тыс. американских военнослужащих. Накануне Пентагон сообщил, что Соединенные Штаты переносят отправку войск в Польшу.

«Учитывая мои прекрасные отношения с президентом Польши Каролем Навроцким, мне приятно сообщить, что США направят дополнительно 5 тыс. военнослужащих в Польшу»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

14 мая издание Military Times со ссылкой на источник писало, что США отменили отправку войск в Польшу. При этом переброска войск в рамках плановой ротации началась 1 мая, а часть передового эшелона уже была развернута. 19 мая вице-президент США Джей Ди Вэнс уточнил, что Вашингтон не сокращал свой контингент в стране, а только отложил отправку военнослужащих.