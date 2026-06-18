Рютте подтвердил планы США о «немедленном сокращении» войск в Европе
Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что сокращение численности войск США в Европе начнется «немедленно». При этом он выразил надежду, что в случае войны Соединенные Штаты «сделают максимум» для защиты европейских стран.
Фото: Omar Havana, AP
Господин Рютте отметил, что в НАТО знали о планах США. Генсек альянса объяснил это тем, что страна сейчас не может растрачивать свои ресурсы. «То, о чем заявили США, и в НАТО знали, что это произойдет... это было объявлено ранее, что они немного подсократят свое участие в конфигурации сил НАТО (в Европе.— “Ъ”). Вопрос, который был задан вчера (на саммите G7 во Франции.— “Ъ”), произойдет ли это немедленно. И да, это произойдет немедленно»,— сказал Марк Рютте журналистам перед встречей министров обороны альянса (цитата по ТАСС).
Генсек НАТО отметил, что если «война начнется и 5-я статья будет задействована», то все страны альянса, в том числе США, «сделают максимум возможного, чтобы быть уверенными», что НАТО сможет вести боевые действия.
В начале мая США объявили о планах вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии. В Пентагоне уточняли, что весь процесс займет полгода – год. В дальнейшем контингент будет сокращен еще сильнее, заявлял президент США Дональд Трамп. По данным Reuters, в Германии находятся больше всего американских военнослужащих в Европе.
Сокращение численности войск США в Европе - это недавнее развитие политики, которая формировалась давно. Ещё во время первого президентского срока Дональд Трамп (признан в РФ экстремистом и террористом) заявлял о необходимости пересмотра американского участия в НАТО, критикуя европейских союзников за недостаточные расходы на оборону (менее 2% ВВП) и угрожая сокращением американского военного присутствия в регионе. Он выражал обеспокоенность тем, что США платят слишком много и НАТО «устарело».
Эта политика сохранилась и после его избрания, когда администрация Дональда Трампа рассматривала сокращение военного присутствия в Европе, переориентировав внимание на Индо-Тихоокеанский регион и границу с Мексикой как более приоритетные. В мае 2025 года постпред США при НАТО Мэттью Уитакер подтверждал, что Вашингтон планирует начать переговоры о сокращении войск в Европе до конца 2025 года, а советник Трампа Майк Уолц отмечал, что США больше не могут позволить активную поддержку европейской обороноспособности из-за большого госдолга.
Европейские страны давно готовились к такому развитию событий. Многие из них, включая Великобританию, Францию, Германию и страны Северной Европы, ведут неформальные переговоры о том, чтобы взять на себя большую ответственность за финансирование блока и оборону континента, стремясь снизить зависимость от США. Цель этих дискуссий — разработать план по "перекладыванию финансового и военного бремени" на европейские столицы.
Эта тенденция "перекладывания бремени" является частью более широкого стремления европейских стран к усилению собственного оборонного потенциала. В марте 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план по перевооружению континента (ReАrm Europe) с бюджетом до 800 млрд евро. Также в Евросоюзе выражали неуверенность в своей способности восстановить армию после конфликта на Украине быстрее, чем Россия, что подчеркивает необходимость увеличения военных расходов и независимости оборонной политики.