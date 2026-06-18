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Хегсет призвал НАТО перейти к жесткости

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что альянсу НАТО необходимо усилить свой военный потенциал и «предпринимать что-то решительное» для обеспечения безопасности континента.

«Будущий НАТО 3.0 — это... признание того, что НАТО надо вернуться к военному альянсу с действительно жесткой позицией, альянсу, который обладает военным потенциалом для сдерживания угрозы на континенте и для лидерства в защите от конвенциональных угроз в отношении Европы»,— сказал господин Хегсет журналистам перед заседанием глав оборонных ведомств стран блока в Брюсселе. Видео опубликовано на странице Пентагона в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещенной).

Североатлантический альянс долгое время оставался «бумажным тигром и улицей с односторонним движением», продолжил министр уже на заседании. «Вместо танков, истребителей и средств противовоздушной обороны основное внимание было уделено гендерному равенству, изменению климата и жесткой экономии на обороне»,— напомнил Пит Хегсет.

США неоднократно настаивали на повышении объема оборонных затрат НАТО. До 2035 года альянс намерен нарастить расходы до 5% ВВП, включая 3,5% на основные оборонные потребности, следует из опубликованного в августе отчета. Необходимость защищать европейский континент, в частности, возникла из-за представления ЕС об угрозе со стороны России и приближении очередного, более масштабного, военного конфликта. При этом президент России Владимир Путин не раз указывал, что подобных планов у РФ нет.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявление главы Пентагона Пита Хегсета о необходимости для НАТО вернуться к «жесткой позиции» и усилить военный потенциал связано с возросшим давлением США на европейских союзников по альянсу. Этот подход активно продвигался ещё Дональдом Трампом, который критиковал европейские страны за недостаточные оборонные расходы и ставил под сомнение будущее американского участия в НАТО.

В июне 2025 года на саммите в Гааге большинство стран НАТО взяли на себя обязательство увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году, при этом 3,5% должны быть направлены на основные оборонные потребности, а до 1,5% — на сопутствующие расходы. Ранее целевой показатель составлял 2% ВВП к 2024 году, но многие члены альянса не смогли его достичь. Европейские чиновники, по сообщениям СМИ, опасаются, что невыполнение этих обязательств может подорвать трансатлантическую безопасность.

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