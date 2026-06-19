«Перевозчикам Дона важна возможность работы во время отключений интернета»

Глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой включить легковое такси в транспортную стратегию РФ до 2036 года как самостоятельное направление для реализации госполитики. Об этом пишет “Ъ” со ссылкой на письмо организации. Сейчас документ охватывает авиационный, автомобильный, железнодорожный и водный транспорт, а также развитие метро и дорог. Такси в нем нет. По мнению авторов обращения, отсутствие такси в стратегии мешает долгосрочному планированию и приводит к противоречивому регулированию — федеральные и региональные меры не согласованы. Свое мнение по этому поводу «Ъ-Ростов» высказал директор Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков (АРПП) Сергей Карпенко.



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«В соответствии с Конституцией России, организация обслуживания населения автомобильным транспортом, включая легковое такси, отнесена к совместному ведению РФ и ее субъектов. На уровне федерального законодательства перевозку пассажиров и багажа легковым такси регулируют Гражданский кодекс РФ, Устав автомобильного транспорта, Правила перевозки пассажиров автотранспортом и Федеральный закон о такси № 580-ФЗ. Эти документы — правовая основа регулирования в целом по стране.

Субъекты РФ также вправе самостоятельно принимать законы и иные правовые акты. На уполномоченные органы власти регионов возложена функция по выдаче разрешений на такси, ведение соответствующих реестров и региональный контроль за деятельностью перевозчиков.

На наш взгляд, наличие такой двуступенчатой системы и обуславливает различия в правовом регулировании сферы такси на уровне субъектов РФ.



С учетом принятия № 580-ФЗ в стране были созданы прозрачные правила игры для всех участников рынка (водители, перевозчики, агрегаторы), какие-либо противоречия в правовом регулировании отсутствуют. В регионах, например, в Ростовской области нет сложностей в получении разрешений на работу такси.

Однако, в отличие от соседнего Краснодарского края, где на сайте минтранса есть возможность в режиме реального времени получить информацию о количестве выданных разрешений и количестве перевозчиков, на Дону таких сведений нет в свободном доступе.

Также хотелось бы отметить, что в связи с действующими с 2025 года ограничениями в работе мобильного интернета приложения донских служб заказа такси не поддерживаются во время отключений. Службы такси Ростовской области сами, через АРПП, при поддержке губернатора неоднократно обращались в Минцифры с просьбой добавить их в «белый список» сервисов, доступных при отключении мобильного интернета. Но пока этого не произошло.

Отсутствие единого подхода к участникам рынка, когда одним предоставляется доступ в интернет, а другим — нет, ведет к искусственному ограничению и даже устранению конкуренции, монополизации рынка крупными игроками. Это притом, что поддержание и обеспечение конкуренции на всех товарных рынках — одно из важных направлений госполитики.

Таким образом, на Дону актуальной проблемой для такси является не их отсутствие в Транспортной стратегии, а возможность работы местных приложений во время отключений.



Также, для более динамичного развития рынка необходима постоянная работа по его "обелению", в том числе, путем борьбы с нелегальным извозом и привлечения нарушителей к административной ответственности. Ранее, благодаря системной работе Ространснадзора по ЮФО практика привлечения к ответственности нелегальных перевозчиков и агрегаторов по ч.5 ст.14.1.2 КоАП РФ была успешна "обкатана" на Кубани. В результате, в крае в 2025 году значительно увеличилось количество регистраций компаний и ИП, занимающихся пассажирскими перевозками. Рост, по подсчетам сервиса Rusprofile, составил 96%. Их общее количество достигло почти 5 тыс.

Начиная с 2026 года эта практика стала применяться и в других субъектах РФ. В том числе, и в Ростовской области».