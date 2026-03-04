«Нельзя пользоваться услугами нелегальных перевозчиков»

В Ростове-на-Дону начнут привлекать к административной ответственности водителей маршрутных такси вместимостью более пяти человек, осуществляющих регулярные перевозки по расписанию с привокзальных площадей. Об этом министр транспорта Ростовской области Алена Беликова заявила по результатам рабочей встречи с руководством Межрегионального территориального управления Ространснадзора по ЮФО. Директор Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков Сергей Карпенко пояснил «Ъ-Ростов», почему пользоваться услугами нелегальных перевозчиков может быть опасно для жизни и здоровья пассажиров.



«Применение штрафных санкций к нелегальным перевозчикам вызвано необходимостью обеспечить прозрачность и безопасность на всех транспортных артериях Ростовской области, региона весьма интересного с точки зрения развития пассажирских перевозок. На 1 марта 2026 года, по данным областного министерства транспорта, здесь зарегистрировано 17546 перевозчиков легкового такси, из которых 16144 — это самозанятые. Однако сколько перевозчиков работает легально, а сколько нет, предстоит разобраться минтрансу при помощи сотрудников Межрегионального территориального управления Ространснадзора по ЮФО, которые проведут проверку фактов незаконных пассажирских перевозок.

Практика показывает, что перевозчику сложно получать свидетельства или выигрывать контракты на осуществление регулярных перевозок. Проще зарабатывать деньги, маскируя регулярные перевозки под заказные и заключая фиктивные договоры фрахтования. В частности, одной из распространенных схем обхода закона было заключение с пассажирами договора фрахтования посадочных мест вместо фрахтования всего автобуса. Такие нарушения было очень сложно доказывать.

Кроме того, широкое распространение получила продажа билетов на заказные перевозки через интернет-платформы (агрегаторов). Но билет — это документ, удостоверяющий факт заключения договора перевозки, а не договор фрахтования. С одной стороны, пассажир приобретал в Интернете билет на место в автобусе или минивэне, с другой — перевозчик, с целью ухода от административной ответственности при проверке Ространснадзора, показывал контролирующим органам договор фрахтования или заказ-наряд.

Чтобы эффективно бороться с нелегалами, еще 1 сентября 2024 года в Устав автомобильного транспорта и КоАП РФ были внесены изменения, касающиеся правил пассажирских перевозок. Согласно этим поправкам, нарушение правил перевозки оформлено как состав административного правонарушения.

Штрафы за осуществление не предусмотренной законом предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров и багажа, грузов автотранспортом или городским наземным электротранспортом для граждан и должностных лиц составляют 50 тыс. руб., для юрлиц — 400 тыс. руб. (ч. 5 ст.14.1.2 КоАП РФ). Составлять соответствующие протоколы уполномочен Ространснадзор и его территориальные органы в субъектах РФ.

Сейчас, в результате системной работы Ространснадзора практика привлечения к административной ответственности нелегальных перевозчиков и агрегаторов по ч.5 ст.14.1.2 КоАП РФ успешна “обкатана” на территории Кубани, получен положительный эффект по “обелению” рынка пассажирских перевозок. Так, в Краснодарском крае в 2025 году значительно увеличилось количество регистраций компаний и ИП, занимающихся пассажирскими перевозками. Рост, по подсчетам сервиса Rusprofile, составил 96%. Их общее количество достигло 4998.

Положительная динамика связана с легализацией рынка. Начиная с 2026 года эта практика будет тиражироваться и на другие субъекты РФ, в том числе и на Ростовскую область.

Однако и сами пассажиры должны понимать: нельзя пользоваться услугами нелегальных перевозчиков. Это опасно для жизни и здоровья.

Такие перевозчики уклоняются от соблюдения требований транспортного законодательства. В случае ДТП и причинения вреда жизни и здоровью, пассажир, пользующийся услугами “нелегала”, страховку не получит».