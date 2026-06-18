Перевозки подъехали к регулированию

Таксомоторные компании рассчитывают убедить власти сделать их частью транспортной стратегии до 2036 года. Это, по мнению бизнеса, позволит отрасли уйти от существующего фрагментарного регулирования. Несогласованность федеральных и региональных мер, а также отсутствие элементарного понятийного аппарата сейчас осложняют работу перевозчиков, услугами которых в год пользуются 70 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой включить легковое такси в транспортную стратегию России до 2036 года с прогнозом до 2050 года как самостоятельное направление для реализации госполитики. Об этом говорится в письме организации, направленном 9 июня. В аппарате правительства РФ сообщили “Ъ”, что перенаправили обращение в Минтранс. Там на вопросы оперативно не ответили.

Обновленную транспортную стратегию России планируется представитель на итоговое утверждение правительством в ноябре 2026 года. Сейчас ее положения разрабатываются. Документ охватывает авиационный, автомобильный, железнодорожный и водный транспорт. Он предполагает развитие сети метрополитена и иного общественного транспорта, строительство дорог, общее повышение мобильности и т. п.

Отсутствие в перечне охваченных стратегией услуг такси, по мнению госпожи Зариповой, мешает долгосрочному планированию в отрасли и приводит к ее противоречивому регулированию. Она обращает внимание на масштаб рынка. Оборот рынка легкового такси в прошлом году составил 1,1 трлн руб. Услугами пользуются 70 млн человек, совершая более 3,3 млрд поездок в год. В качестве такси в России зарегистрированы 1,3 млн автомобилей.

В России фактически отсутствует комплексная госполитика в отношении легковых пассажирских перевозок, констатируют в такси «Максим».

Там добавляют, что государство в принципе рассматривает только классическое легковое такси, хотя рынок уже давно состоит из нескольких сегментов: помимо профессионального такси существуют частные водители на личных автомобилях, перевозки по заказу, аренда транспортного средства с экипажем и другие модели.

Регулирование такси определяется профильным федеральным законом, который устанавливает единые правовые основы, а также региональными нормами. На уровне субъектов ведутся реестры, выдаются разрешения на работу и осуществляется контроль. Но директор Национальной ассоциации таксопарков Виталий Еремин считает, что сейчас многие меры принимаются ассиметрично.

В качестве примера господин Еремин приводит различные сроки введения обязательных требований к локализации автомобилей. Для большинства регионов они вступили в силу в марте 2026 года, но в Сибири и Калининградской области заработают на два года позже, на Дальнем Востоке — на четыре. В Санкт-Петербурге, добавляет основатель агрегатора X-Car Максим Именинник, власти приняли решение запретить мигрантам работу в такси.

Регулирование такси, по мнению «Максима», носит фрагментарный характер из-за отсутствия представления о ее развитии в долгосрочной перспективе. Это в свою очередь не позволяет компаниям формировать параметры обновления парка, механизмы тарифного регулирования и социальной поддержки, говорит господин Еремин. В «Максим» считают целесообразным законодательно закрепить разные формы пассажирских перевозок, установив для каждой из них профильные требования. Руководитель Центра компетенций Международного Евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус также говорит о необходимости выработки отраслевых стандартов. Он отмечает, что сейчас огромное количество закрепленных требований невозможно выполнить в условиях цифрового такси.

Дарья Андрианова