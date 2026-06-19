Роспотребнадзор зафиксировал рост гепатита А в Ростовской области на 56,8%

В 2025 году в Ростовской области зафиксировали 80 случаев острого вирусного гепатита А — показатель составил 1,92 на 100 тыс. населения. Заболеваемость превысила уровень предыдущего года на 56,8%, говорится в докладе регионального управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Большинство случаев — 86,3% — пришлось на городские округа. Лидером по числу заболевших стал Ростов-на-Дону (33 случая), за ним следуют Шахты (19), Батайск (9), Новочеркасск (3), Таганрог (2), Волгодонск (2) и Новошахтинск (1).

Наиболее высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в Аксайском районе, где выявили пять случаев — это в 2,1 раза выше областного показателя. Групповых случаев заражения вирусным гепатитом А в 2025 году не фиксировалось.

Мария Хоперская