В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА и ограничены полеты

На территории Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Жителей и гостей города призвали соблюдать меры безопасности и укрыться в помещениях без окон. Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным пресс-службы аэропорта Сочи, на фоне объявленной угрозы атаки БПЛА в авиагавани введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

По словам мэра Сочи, при объявлении угрозы находящимся в помещениях рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в комнатах без окон либо с окнами, не выходящими на море. Для этого подходят коридор, ванная, туалет или кладовая.

Если сигнал застал на улице, следует спуститься в цокольный этаж ближайшего здания, в подвал, тоннель, подземный переход или на подземную парковку. Автомобиль и стены многоквартирных домов для укрытия использовать запрещено.

Граждан также предупредили о запрете съемки и публикации в соцсетях кадров работы средств противовоздушной обороны, беспилотников и их обломков, а также действий специальных и оперативных служб.

Рекомендовано сохранять спокойствие и находиться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы. Телефон экстренных служб — 112.

По информации Министерства обороны Российской Федерации, в ночь на 19 июня силами противовоздушной обороны над регионами России, Республикой Крым и акваторией Черного моря уничтожили 133 беспилотника. По данным ведомства, дежурные средства ПВО работали в период с 20:00 мск 18 июня до 07:00 мск 19 июня. На фоне атаки беспилотников в Краснодарском крае ночью объявляли беспилотную опасность. Предупреждение действовало с 04:21 до 06:28.

Алина Зорина